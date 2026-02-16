Prima pagină » Justiție » Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”

Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”

Ruxandra Radulescu
16 feb. 2026, 16:43, Justiție
Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu:

Fostul procuror Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a anunțat pe Facebook că a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Într-o postare pe Facebook, Stoina precizează că sesizarea a fost înregistrată la 30 ianuarie și este adresată Procurorului General, Alex Florența.

Fostul magistrat, pensionat în 2024, îi acuză pe premierul Ilie Bolojan și pe colegul său de partid, ministrul Alexandru Nazare, de abuz în serviciu și solicită reținerea acestora pentru 24 de ore și trimiterea în judecată cu propunerea de arest preventiv.

„Domnule Procuror General, vă rog să dispuneți reținerea celor doi demnitari și propunerea de arestare preventivă a acestora”, se arată în finalul plângerii.

Stoina consideră că Guvernul a implementat „măsuri haotice”, care afectează nivelul de trai al românilor.

„Premierul României și Ministrul Finanțelor Publice au luat niște măsuri haotice, care îi afectează pe majoritatea cetățenilor români, în avantajul altor state, fără a avea în vedere nevoile cetățenilor propriului stat”, afirmă fostul procuror.

Invocă Constituția și Ordonanța 52/2025

În plângerea transmisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Stoina citează articolul 47 din Constituție, referitor la obligația statului de a asigura un nivel de trai decent și măsuri de protecție socială. El susține că actualele politici bugetare contravin acestor principii.

„Situația financiară a României nu este gestionată într-un mod corect pentru cetățenii români, ci Guvernul României se preocupă, în detrimentul românilor, de cetățenii altor state”, afirmă Stoina, care apreciază că „nivelul de trai al acestora a scăzut drastic în avantajul altor state”.

Fostul magistrat face trimitere și la Ordonanța 52/2025, arătând că suspendarea unor investiții locale până în 2028 afectează comunitățile. El susține că „măsurile de austeritate aprobate de către Premier au afectat pe toți cetățenii României” și că deciziile ar fi fost luate „după bunul plac al decidenților, fără a ține seama de legalitatea și temeinicia acestora”.

„Guvernul României a decis susținerea altor state din punct de vedere financiar”

„Domnule Procuror General, în măsura prerogativelor pe care le aveți, potrivit legii, să luați măsuri ca procurorii de caz, pe care o să-i desemnați dumneavoastră sau procurorul –șef secție urmărire penală sau criminalistică, să efectueze ancheta penală cu celeritate.

Reiterând, din cauza faptului că Guvernul României a decis susținerea altor state din punct de vedere financiar, românii au de suferit într-un mod efectiv, fiind umiliți în cel mai josnic mod.

Este evident că Premierul și Ministrul de Finanțe nu au absolut nici o grijă pentru cetățenii români și din punctul meu de vedere nu au ce căuta la Guvernarea Romîniei”, scrie Stoina pe Facebook.

Stoina arată că impozitul anual pentru autoturismul personal a crescut de la 22 de lei în 2025 la 117 lei în 2026. „Această creștere a impozitului este aberantă”, scrie el, adăugând că majorările fiscale, alături de TVA și alte taxe, „nu fac altceva decât să ne aducă pe toți cetățenii României într-un impas financiar nedorit”.

În același document, fostul procuror încearcă să-și demonstreze buna-credință, precizând că a făcut donații recurente către organizații precum Salvați Copiii, UNICEF, Salvați bătrânii și pentru Ucraina. „Vă mărturisesc că personal am efectuat donații (…) din fonduri personale, prin sistemul direct debit”, afirmă Stoina.

El anunță că se constituie parte civilă în eventualul proces penal cu suma de un milion de euro, reprezentând daune morale. Totodată, susține că a transmis mesajele sale critice și către Curtea Constituțională, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite, apreciind că este nevoie de „măsuri drastice împotriva decidenților pentru a stopa distrugerea stării morale și materiale a cetățenilor români”.

