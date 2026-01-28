(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor.

Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără Str. Conea, Aleea Tulcea, Str. Mitropolit Antim Ivireanu, Str. Focșani, precum și multe alte locații din sector, unde au fost remediate deficiențe punctuale ale infrastructurii rutiere și pietonale.

Lucrările au inclus reparații locale carosabil, trotuare, nivelări și alte operațiuni necesare pentru prevenirea degradării accelerate a carosabilului. Fiecare intervenție a fost realizată cu promptitudine și cu respectarea standardelor tehnice, luând în considerare și condițiile meteorologice.

Societatea își menține angajamentul de a acționa ori de câte ori situația o impune, continuând zilnic monitorizarea și întreținerea infrastructurii locale pentru a răspunde eficient nevoilor comunității.

