Prima pagină » Diverse » (P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale

(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale

28 ian. 2026, 19:20, Diverse
(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere și zone rezidențiale, efectuând lucrări de reparații menite să crească siguranța și confortul locuitorilor.

Printre străzile pe care s-au realizat intervenții se numără Str. Conea, Aleea Tulcea, Str. Mitropolit Antim Ivireanu, Str. Focșani, precum și multe alte locații din sector, unde au fost remediate deficiențe punctuale ale infrastructurii rutiere și pietonale.

Lucrările au inclus reparații locale carosabil, trotuare, nivelări și alte operațiuni necesare pentru prevenirea degradării accelerate a carosabilului. Fiecare intervenție a fost realizată cu promptitudine și cu respectarea standardelor tehnice, luând în considerare și condițiile meteorologice.

Societatea își menține angajamentul de a acționa ori de câte ori situația o impune, continuând zilnic monitorizarea și întreținerea infrastructurii locale pentru a răspunde eficient nevoilor comunității.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Lucrări de infrastructură în Sectorul 5: Noi rampe de acces pe străzile Vicina și Dornească

(P) Echipa Infrastructură Sector 5 continuă lucrările pe teren, indiferent de condițiile meteorologice

Recomandarea video

Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cea mai bună rețetă de Conopidă la cuptor – un deliciu sănătos pentru toată familia (P)
ACTUALITATE O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
20:23
O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
ACTUALITATE O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
19:59
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
NEWS ALERT Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere
19:38
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere
OPINIE CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
19:38
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
PACE ÎN UCRAINA O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar
19:30
O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar

Cele mai noi

Trimite acest link pe