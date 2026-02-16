Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”

Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington.
Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan se duce la Washington „la nivel de ultimatum”, după ce relațiile României cu Statele Unite s-au înrăutățit. Publicistul l-a numit pe președinte „anti-Trumpist și pro-Macronist” și a menționat că decizia participării la reuniune a fost „rezultatul unei improvizații”.
„Donald Trump a pus piciorul în prag și ne-a întrebat dacă suntem cu el sau nu. De asta este de o mie de ori mai grav decât dacă era o politică. Nicușor Dan se duce ca la tăietor, el nu știe, s-a dus la nivel de ultimatum. Pe plan intern, nu-și poate permite să rupă. El este anti-Trumpist, pro-Macronist, este al Comisiei Europene. În aceste condiții, el a încercat până acum să arate că noi suntem în continuare în parteneriat strategic cu SUA. Dar vine un moment când nu mai merge. Problema este că acest lucru este rezultatul unei improvizații, nu al unei gândiri.”