Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”

Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington.

Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan se duce la Washington „la nivel de ultimatum”, după ce relațiile României cu Statele Unite s-au înrăutățit. Publicistul l-a numit pe președinte „anti-Trumpist și pro-Macronist” și a menționat că decizia participării la reuniune a fost „rezultatul unei improvizații”.