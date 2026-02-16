Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii

După aproape 4 ore de discuții, coaliția de guvernare a decis adoptarea prin OUG a reformei administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică, imediat după finalizarea avizelor. Actul va include excepții pentru domeniile apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, iar economiile vor fi realizate prin metode adaptate fiecărui sector. Se iau în calcul și reducerile salariale deja operate de ministere în 2025, în limita țintei de 10%.

Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor locale, analizând efectele supraimpozitării, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și regimul persoanelor cu dizabilități, urmând ca un grup de lucru să prezinte soluțiile finale.

Condițiile impuse de PSD în cadrul Coaliției au fost acceptate. Vor exista reduceri, însă acestea nu vor viza personalul medical, profesorii din învățământul preuniversitar, polițiștii, jandarmii sau militarii. Ministerele care au operat deja reduceri, dar nu au atins ținta de 10%, vor face ajustări doar până la atingerea acestui prag.

Compromisul va fi inclus într-o Ordonanță de Urgență privind reforma administrației locale și centrale, după ce mai mulți miniștri PSD au amenințat că nu o vor aviza. Blocată de opt luni, reforma ar urma să fie adoptată într-o ședință de Guvern convocată în această săptămână, cel mai probabil joi, împreună cu măsurile de relansare economică. După deblocare, coaliția ar putea începe discuțiile pe bugetul de stat.

Bugetul ar putea fi aprobat cel mai devreme în martie, însă există divergențe: PSD cere un pachet de solidaritate, sprijin pentru pensionari și actualizarea ajutoarelor pentru copiii cu dizabilități.

În prezent se caută resurse la Ministerul Finanțelor, iar toate propunerile au fost analizate împreună cu un reprezentant al instituției pentru evaluarea impactului bugetar, potrivit surselor.

Grindeanu: USR vrea să taie salariile „la toată lumea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, înaintea ședinței coaliției, că USR vrea să taie salariile „la toată lumea”, iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem… dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”.

Întrebat, în continuare, dacă trebuie schimbat Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune, Grindeanu a spus că „asta e o analiză pe care nu putem face”.