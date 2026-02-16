Alexandra Olaru, Vodafone România: 5G poate aduce României 4,7 miliarde de euro anual și 250.000 de locuri de muncă

Reducerea decalajului de adoptare a tehnologiei 5G la nivel european ar putea genera un plus de 1,3 trilioane de euro în veniturile UE, iar pentru România un impact anual de 4,7 miliarde de euro și până la 250.000 de noi locuri de muncă. Declarația îi aparține Alexandrei Olaru, directorul Legal & External Affairs al Vodafone România, și a fost făcută în cadrul Conferinței Europa Connect – România digitală, comunicată de Gândul.

Dacă în cazul Europei saltul economic ar fi major, odată cu accelerarea adoptării tehnologiei 5G, de la extinderea acoperirii până la integrarea acesteia la nivel societal, și va genera un surplus de 1,3 trilioane de euro în următorii ani, și în cazul României miza ar fi semnificativă – un plus de 4,7 miliarde de euro anual la veniturile bugetare și crearea a până la 250.000 de locuri de muncă.

„La finalul zilei, tehnologia și evoluția tehnologică pot fi creatoare de noi locuri de muncă, nu distrugătoare”, a subliniat Alexandra Olaru, director Legal & External Affairs al Vodafone România.

Reglementarea, factor decisiv pentru competitivitate

Oficialul Vodafone a atras atenția că viitorul competitivității europene depinde în mod direct de deciziile de reglementare aflate acum în dezbatere la Bruxelles. Printre acestea, Digital Networks Act, care ar putea impulsiona industria telecom și proiectele de digitalizare, dar și Cybersecurity Act, care – în forma sa actuală – riscă să încetinească dezvoltarea Europei în raport cu economia globală.

Olaru a subliniat că România trebuie să își asume un rol activ în procesul decizional european.

„Suntem a șasea țară la nivel european. Nu ne mai putem ascunde în spatele statutului de nou membru sau de țară mică. Contribuim la stabilirea deciziilor europene și trebuie să susținem ferm acest lucru”, a afirmat Alexandra Olaru.

Scalarea soluțiilor digitale, o condiție esențială

În încheiere, reprezentanta Vodafone România a oferit o perspectivă concretă asupra provocărilor de digitalizare. Compania gestionează manual aproximativ 256 de milioane de interacțiuni digitale anual, un volum care, în cazul statului român, este mult mai mare.

În acest context, orice soluție digitală implementată la nivel public trebuie să țină cont de trei elemente-cheie: securitate, reglementare și capacitatea de scalare. La acestea se adaugă educarea utilizatorilor, astfel încât investițiile în digitalizare să nu rămână simple obiective bifate în cadrul PNRR, ci să genereze efecte reale și sustenabile în economie.

