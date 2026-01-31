Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”

(P) Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”

31 ian. 2026, 18:37, Diverse
(P) Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”

Consiliul General al Municipiului București a aprobat realizarea protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 5 și alte instituții centrale pentru pregătirea și realizarea proiectului strategic de interes municipal „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”.

Protocolul va fi semnat de Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în calitate de reprezentant al autorității publice locale, Sectorul 5 urmând să coordoneze implementarea proiectului.

„Este un demers major prin care redăm orașului un spațiu cu o încărcătură istorică uriașă, uitat de prea mult timp”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Administrația locală afirmă că proiectul reprezintă un pas major pentru Sectorul 5 și pentru București. Vorbim despre peste 30 de hectare din inima Capitalei, în Sectorul 5, care vor fi transformate într-un spațiu verde, pietonal, accesibil și viu, conectat cu orașul și cu oamenii lui. Sectorul 5 va coordona acest proiect.

„Punem accent pe spații publice de calitate, mobilitate urbană, cultură și memorie istorică. Regenerarea Dealului Arsenalului – Uranus înseamnă mai mult decât urbanism. Înseamnă respect pentru trecut, responsabilitate pentru prezent și viziune pentru viitor”, precizează administrația locală.

Primăria Sectorului 5 anunță că va construi acest parc de la zero, alături de:
– Primăria Municipiului București
– Guvernul României
– Camera Deputaților
– Senatul României
– Academia Română
– Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA
– Patriarhia Română

„Nu renunțăm. Nu ne oprim. Împreună reușim să facem imposibilul posibil”, mai transmite Primăria Sectorului 5.

Sursa foto: bucuresti.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale

(P)Reţeaua de canalizare a Sectorului 5 nu mai face faţă volumului de apă acumulată

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Ingredientele de mumificare egiptene pot fi identificate după miros, spun cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe