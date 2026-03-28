(P) Mai multe străzi din sector se află în reparaţie, iar activităţile continuă şi în această săptămână

Serviciul Infrastrcutură 5 a finalizat alte reparaţii pe străzile Petroșani, Arthur Gorovei și Intrarea Epigramei. De asemenea, au avut loc şi în zonele Drumul Floare de Colț, strada Chimirului și strada Lăngești x Poenița, anunţă administraţia Sectorului 5.

De asemenea, s-a finalizat şi o intervenție pe străzile Botorca și Erou Ion Oaie, iar pe strada Lerești lucrările de reparații locale sunt încă în desfășurare.

„Continuăm să refacem infrastructura Sectorului 5, pentru a asigura un plus de confort, siguranță pentru traficul rutier și pietonal, precum și o modernizare unitară a zonelor din sector. Rămânem aproape și revenim în curând cu noi informații despre lucrările aflate în desfășurare”, transmkite primarul Vlad Popescu Piedone.

