Răzvan Savaliuc, întrebare tulburătoare despre efectele Binomului: Mai plătim vreo factură la vreo companie românească de apă, gaz sau electricitate?

Reverberațiile activității prestate de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, încă au ecou. Invitat al lui Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc a explicat mecanismul prin care, odată cu protocoalele SRI-DNA, s-a urmărit sistematic distrugerea elitelor României.

Redactor-șef al Lumeajustiției.ro, Răzvan Savaliuc a subliniat că perioada Binomului SRI-DNA a coincis cu eliminarea elitelor din toate nivelurile importante ale țării. De la mediul de afaceri la justiție, politică sau instituții cheie. Unul din efecte este că resursele cheie ale României aparțin acum străinilor. Toate facturile românilor sunt încasate de companii străine.

România fără anticorpi

Asta era dovada clară că a fost un plan de distrugere a elitelor României din politică, din magistratură, din presă. Toți șefii de presă, ne amintim, au fost luați în perioada aia. Din mediul de afaceri românesc, toți au fost luați, astfel încât România să nu mai aibă anticorpi. Și acum uite-te cum arată România, care a venit după 35 de ani de la economie centralizată.Toate erau bunurile poporului român.Acum toate resursele se lasă la străini. Mai plătești vreo factură la vreo firmă românească?Din toate care îți vin, de la telefonie, de la gaze, de la apă. Tu mai plătești vreo factură la vreo firmă românească?Nu. Și nici nu beneficiem de cele mai mari prețuri din lumea europeană.Deci noi producem energie și noi plătim la energie cele mai mari prețuri din lumea europeană. Nu ți se pare că suntem într-un film horror aici?, a comentat Savaliuc în studioul Gândul.

Cum poate fi anihilată strada

Ionuț Cristache: Dar nu înțeleg cum dracu’ ceilalți stau cu ochii închisi. Și nu deschid și ei ochii. Asta mie mi se pare

Răzvan Savaliuc: Păi asta e clasa politică…

Cristache: Nu, nu, ceilalți cetățeni, adică.

Savaliuc: Păi oamenii mai ies. Dar ce să facă oamenii simpli? Vrei să-ți spun că e pregătit și planul dacă oamenii ies în stradă? 

Cristache: Ca să ce? 

Savaliuc: Să fie măcerăriți.

Cristache: Ai măi, Răzvan. Ți-amintești pe vremea lui Băsescu că s-au rupt picioare? Erau oameni care… 

Critache: Sigur că da. Păi am fost acolo, am fost lângă el.

Savaliuc: Dar știi ce fac toate statele europene, în toate trupele alea de mascați? Știi că angajează trupe de străini? Că dacă e vreun ordin, dați cu bulanele în protestatari. Uită-te ce se întâmplă în Franța. Să nu mai fie francezi în forțele alea de ordine. Să fie din alte țări. De ce? Ca să n-aibă ezitări la executarea ordinului. Uită-te ce se întâmplă în alte țări. Să vezi că trupele de intervenție pe stradă, în apărarea demnitarilor, în multe țări europene sunt străini. Adică aduși altă parte. Tocmai ca să nu fraternizeze cu populația, în caz că iese un halimai prea mare. Deci eu nu mă aștept la lucruri bune și sunt soluții să potolești și strada. Cu tunuri de apă, ai văzut? Sunt toate armamente. Uite-te cum arată scutierii. Dacă te poți bate cu ei. Cine să se bată? Pensionari?

