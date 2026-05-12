Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului: România poate deveni un hub pentru reconstrucția Ucrainei în această lună

Guvernul României pregătește un plan de acțiune pentru implicarea în reconstrucția Ucraina. Documentul  ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii mai. Anunțul a fost făcut marți de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Declarațiile au fost făcute în cadrul forumului Black Sea and Balkans Security Forum, organizat de New Strategy Center sub înaltul patronaj al președintelui României.

România implicată în reconstrucția Ucrainei

„Există o serie de provocări pe care le avem, cu care ne confruntăm, cu toate acestea noi trebuie să răspundem tuturor provocărilor.

Reconstrucţia Ucrainei reprezintă un subiect critic pentru noi. Sper ca, până la sfârşitul acestei luni, să avem un plan clar. Am avut discuţii la nivel de industrie. Și cu alte instituţii publice şi am stabilit un plan de acţiune ca să putem sprijini reconstrucţia Ucraina şi să putem fi implicaţi în acest proces.

E un lucru pe care-l vom face până la sfârşitul lunii mai şi el se bazează pe nişte principii foarte simple”, a declarat Mihai Jurca, conform AGERPRES.

Şeful Cancelariei prim-ministrului a punctat rolul de facilitator al Guvernului în crearea de condiţii pentru dezvoltarea companiilor şi a afacerilor.

„Reconstrucţia Ucrainei nu este un subiect diferit.

Unul dintre rolurile noastre cheie constă în a crea contextul, infrastructura, ca să putem profita de apropierea noastră faţă de Ucraina, de graniţa mare pe care o avem cu această ţară şi să fim un adevărat mecanism de sprijin şi un punct de intrare pentru faza de reconstrucţie. Facem acest lucru chiar acum, am sprijinit Ucraina şi vom continua să o sprijinim”, a transmis Jurca.

Infrastructură și controale modernizate la frontieră

El a subliniat că un alt rol al Guvernului este acela de a se asigura că firmele româneşti şi internaţionale şi instituţiile implicate beneficiază de infrastructura potrivită pentru a contribui la reconstrucţia Ucrainei.

„Avem nevoie de căi de acces. Avem nevoie să redefinim sistemele de control la frontieră şi infrastructura aferentă. Să avem căi de trecere sigure pentru bunuri, pentru materiale”, a explicat Mihai Jurca.

Nord-estul și sud-estul României, marile beneficiare

Totodată, Guvernul trebuie să fie un jucător activ în privinţa cooperării din partea industriei şi din partea partenerilor din Executivul ucrainean. Pentru a sprijini companiile şi pentru a fi o platformă care spune oamenilor cum pot să opereze în mediul respectiv, a adăugat şeful Cancelariei prim-ministrului.

„Am făcut un sondaj rapid în rândul unora dintre marile companii.

Nu există prea multe cunoştinţe despre cum pot companiile să activeze în Ucraina. Şi acesta este un alt domeniu critic pe care trebuie să-l acoperim. Şi, ultima parte constă în crearea unui mediu în România care să sprijine acest demers.

Dacă ne uităm la zonele de nord-est, nord-vest şi sud-est ale României vor exista hub-uri majore pentru mecanisme de aprovizionare şi lanţuri de aprovizionare şi acolo trebuie să creăm o infrastructură nu doar pentru a sprijini faza de reconstrucţie, ci şi pentru a dezvolta acele regiuni”, a declarat Jurca.

