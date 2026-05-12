Activiștii Declic, susținători ai lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, îi instigă pe români să doneze bani către ONG și să nu mai dea bani statului. Culmea, stat condus de idolii lor

„Statul e un administrator prost și arogant.” Acesta e mesajul cu care activiștii Declic încearcă să-i convingă pe români să nu mai dea bani la stat, ci să-i redirecționeze în conturile asociației. Uită să menționeze faptul că ONG-ul i-a susținut și girat în ultimii ani pe actualii conducători ai acestui „stat incompetent”.

Până pe 25 mai, organizațiile neguvernamentale trebuie să-i convingă pe români să le redirecționeze în conturi 3,5% din impozitul pe venit. Cu ajutorul declarației 230 (Formularul 230), persoanele fizice din România pot alege să redistribuie o parte din taxele pe care le datorează statului din veniturile obținute (salarii, pensii, activități independente) către o entitate nonprofit sau un unitate de cult.

„Creatorii”#Rezist România acuză statul condus de Nicușor și Bolojan de incompetență

Declic, ONG-ul cu conexiuni în USR, care își asumă crearea logo-ului oficial #Rezist, acuză autoritățile de incompetență și le cere românilor să nu mai dea o parte din impozitul pe salariu la stat. În schimb, aceștia sunt sfătuiți să-i redirecționeze către chiar către Declic. A fost demarată o acțiune care, la prima vedere, ar putea trece neobservată. Oamenii sunt bombardați cu e-mailuri în care li se solicită să vireze 3,5% din impozitul pe salariu către acest ONG, prin intermediul Declarației 230.

Strategia pe care activiștii au ales-o pentru a-i convinge pe români să completeze formularul este de-a dreptul bizară. Aceștia au elaborat o campanie de e-mail marketing prin care i-au asaltat pe români cu mailuri critice la adresa statului și a modului în care acesta este condus.

Testimonialele activiștilor: „Nici nu îndrăznim să facem calcule pentru rata viitoare”

Aceste mail-uri trimise de „echipa Declic” – ONG pe al cărui site se află și un buton prin care oamenii sunt îndemnați să doneze bani – au o structură bine stabilită.

Avertizează asupra „sacului fără fund” al bugetului țării.

Oferă un exemplu care să susțină mesajul.

Precizează pașii care trebuie făcuți pentru ca procentul de 3,5 din salariu să ajungă la ONG-ul din tabăra #Rezist.

Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Declic a fost în spatele tuturor campaniilor de care au profitat politic USR și Nicușor Dan: de la #Rezist, până la „Toți pentru Justiție”

La ultimele alegeri, implicarea Declic în campania electorală a fost mai mult decât evidentă. Victor Ponta, Crin Antonescu și George Simion fiind țintele preferate ale ONG-ului.

Singurul candidat care nu a intrat în vizorul critic al organizației a fost chiar actualul șef de stat. Astăzi, însă, Nicușor Dan este președintele unei Românii pe care ONG-ul Declic o critică și o prezintă drept o „gaură neagră” în care banul public ajunge pe mâna profitorilor.

Prima etapă. Declic pune accent pe latura emoțională

Gândul a intrat în posesia unui astfel de e-mail, transmis de „echipa Declic” chiar astăzi – 12 mai 2026. În partea introductivă se pune accent pe latura emoțională. Mailul este scris la persoana întâi, iar autorul își povestește experiența de viață.

Cursul euro a crescut, rata la casă este din ce în ce mai mare și foarte greu de plătit.

Viața din București se scumpește în fiecare zi, a-ți face calcule pentru rata viitoare se transformă într-un coșmar.

Imediat după latura emoțională urmează aducerea destinatarului în realitatea dură – „politicienii și clasa privilegiată a statului se țin doar de calcule despre cum să-și mai împartă puterea și sferele de influență”. Există „două Românii”, una a celor privilegiați, „mufați la banul public”, alta a oamenilor care se bat „cu prețurile și cu ratele”.

„Recent mi-am plătit rata la casa în care locuiesc. Am creditul în euro, iar cursul a ajuns acum la 5,3 lei. În timp ce scriu aceste rânduri, mă uit la știri și văd cum instabilitatea politică de la București ne scumpește viața de la o oră la alta. Ar fi trebuit să simțim că ne mai tragem sufletul după criza precedentă, dar realitatea e că mulți dintre noi nici nu mai îndrăznim să ne facem calcule pentru rata viitoare, că riscăm să ne descurajăm de tot.

Mă frustrează enorm să văd cum, în timp ce noi ne drămuim fiecare leu ca să acoperim inflația, politicienii și clasa privilegiată a statului se țin doar de calcule despre cum să-și mai împartă puterea și sferele de influență.

Parcă trăim în două Românii diferite: una în care noi ne batem cu prețurile și ratele, și una în care lor nu le pasă de nimic, pentru că sunt mufați direct la banul public. Iar, uneori, această ruptură de realitate capătă o voce. O voce plină de un dispreț care te lasă fără replică.”, se precizează la începutul mesajului transmis de Declic.

A doua etapă. Declic prezintă, spre sensibilizare, un caz concret

Pentru ca destinatarii acestor mesaje trimise de Declic să fie convinși că ar trebui să direcționeze 3,5% din impozitul pe salariu către ONG, este prezentat un caz în care personajul principal este directorul de la Hidroelectrica.

Este, însă, și momentul în care Declic își prezintă propriile realizări, puse „în oglindă” cu degringolada de la stat. Statul care, totuși, este condus de „idolul” Declic, Nicușor Dan.

„Nu lucrăm la ONG. Aceasta a fost replica plină de dispreț a lui Bogdan Badea, directorul Hidroelectrica, atunci când a fost întrebat de ce încasează peste 20.000 de euro, lunar, de la o companie de stat. Pe lângă acești bani, el și colegii lui din conducere își mai acordă și bonusuri de „performanță” care ajung la 180.000 de euro.

Este o sumă care depășește rezonabilul, mai ales pentru un angajat la același stat care a tăiat indemnizațiile mamelor și bursele studenților. Dar ce m-a revoltat, cel mai mult, este aroganța cu care a ales să se compare cu noi, cei din societatea civilă.

Directorul are dreptate, noi chiar nu lucrăm ca ei. În timp ce conducerea Hidroelectrica forțează proiecte de infrastructură bazate pe planuri comuniste, vechi de zeci de ani, care ar distruge ultimele râuri sălbatice ale României, noi ne petrecem timpul în tribunale. Și reușim, cu resurse infinit mai mici, să le blocăm aceste proiecte nocive pe bandă rulantă. Am oprit, deocamdată, distrugerea Parcului Național Călimani, continuăm să luptăm pentru salvarea râului Bâsca Mare și am oprit distrugerea Crișului Alb. Și asta în timp ce ei cheltuie milioane de lei din bani publici pentru a încerca să ne convingă, prin campanii de publicitate, că betonarea naturii este ecologică.

Este o formă cinică de „greenwashing” (n.red. – ecologizare de fațadă) prin care o companie de stat folosește 40 de milioane de lei ca să-și cumpere o imagine curată, în loc să respecte legea. Iar acești bani, ca și salariile lor nesimțite, vin din bugetul de stat. Mai exact, din taxele și impozitele noastre”, se mai arată în mailul Declic.

A treia etapă. „Statul român, un administrator prost și arogant”

Cea de-a treia parte a acestui e-mail reprezintă, bineînțeles, punctul culminant. Pentru ONG-ul Declic, statul român a demonstrat că este „un administrator prost și arogant al banilor publici”.

Cum mare parte a românilor lasă banii la „discreția” statului, nu dețin „controlul” asupra modului în care statul „le folosește impozitele”. Dar, spun reprezentanții Declic, mai este timp până în data de 25 mai 2026 pentru ca această situație să se schimbe radical.

În traducere, până când 3,5% din impozitul pe salariu al românilor va ajunge în conturile Declic.

„Statul român a demonstrat, deja, că este un administrator prost și arogant al banilor publici. Din păcate, statisticile ne arată că mai puțin de 45% dintre români aleg să direcționeze anual cota de 3,5% din impozitul pe venit către o cauză în care cred. Asta înseamnă că restul lasă acești bani la discreția unor personaje precum șeful Hidroelectrica, cedând singura formă de control direct asupra modului în care statul le folosește impozitele.

Doar până pe 25 mai poți schimba acest lucru. Te invit să nu lași banii tăi să alimenteze acest sac fără fund al bugetului de stat și să alegi să susții comunitatea Declic. Noi nu luăm bani de la Guvern și nici de la corporații poluatoare, tocmai pentru a ne păstra libertatea de a-i da în judecată atunci când încalcă legea. Ne finanțăm aproape integral din donații mici și din aceste redirecționări de 3,5%, care ne permit să avem avocații și experții necesari pentru a câștiga în instanță împotriva unor giganți de stat.

Procesul este acum complet online și durează mai puțin de două minute. Nu ai nevoie de drumuri la ANAF și nici de dosare cu șină. Dacă alegi să redirecționezi acești bani către Declic, alegi, de fapt, să finanțezi rezistența în fața unor decizii abuzive”, se precizează la încheierea e-mailului trimis de Declic.

Acțiunea Declic ridică, însă, un mare semn de întrebare. ONG-ul se plânge – prin intermediul acestor e-mailuri trimise în valuri – că statul român este incompetent.

Oamenii sunt îndemnați să nu mai lase banii pe mâna statului român, care nici n-ar ști cum să-i gestioneze, ba i-ar mai și fura. Dar există și „soluția ideală”. Banii pot fi redirecționați chiar în conturile Declic, pentru a susține comunitatea Declic și, evident, toate acțiunile Declic.

Totuși, ONG-ul Declic și-aluat și o marjă de siguranță. Destinatarii e-mailurilor primesc și un link unde pot dona bani, în cazul în care nu redirecționează că comunitate 3,5% din impozitul pe salariu.

