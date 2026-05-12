Toate ordonanțele emise de Bolojan pe ultima sută de metri se destramă. Un al doilea document intrat în posesia Gândul confirmă. Despre ce OUG este vorba
Toate ordonanțele de urgență emise de Guvernul Bolojan pe ultima sută de metri se destramă. Gândul dezvăluie încă un document care ar fi fost emis ilegal de Guvern, după ce a scris că Executivul a adoptat o OUG și după ce a fost demis după moțiunea de cenzură de către Parlament.

Este vorba despre un proiect de Ordonanță de Urgență adoptat pe 5 mai, prin care Executivul modifica Legea nr. 268/2001 pentru a permite concesionarea unor terenuri degradate sau neproductive ale statului pentru proiectele de energie regemerabilă: solar, eolian și stocare.

Ulterior modificărilor aduse de guvern în ședința din 5 mai, Consiliul Legislativ a emis un nou aviz pentru OUG, de data aceasta negativ. Astfel, susțin membrii instituției, OUG nu mai poate fi adoptat și argumentează: guvernul ar încălca Constituția, pentru că nu mai are atribuții executive, fiiinnd demis prin moțiune de cenzură.

Ce terenuri intră: terenuri din domeniul public/privat al statului, administrate de autoritate, care sunt degradate/neproductive sau de clasa IV–V, nu pot fi folosite pentru agricultură și nu sunt deservite de infrastructură de îmbunătățiri funciare.

Aviz negativ al Consiliului Legislativ. Care sunt motivele

Consiliul Legisaltiv a venit cu un aviz tot în 5 mai, după votul de demitere, în care spune că proiectul de ordonanţă de urgenţă nu poate fi adoptat. Mai mult, sursa citată semnalează că forma finală a documentului conținea trei articole noi, dintre care două modificau și completau alte acte normative, ceea ce în practică ar fi impus o nouă avizare. În acest context, Consiliul Legisaltiv subliniază că Executivul interimar poate adopta doar acte necesare pentru administrarea treburilor publice, fără promovarea unor politici noi.

  • „Din interogarea Informației de presă privind actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 5 mai 2026, postată pe pagina de internet a Guvernului, reiese că ordonanța de urgență analizată a fost deja adoptată în şedinţa din data de 5 mai 2026. Pe de altă parte, raportat la proiectul mai sus menționat, se constată faptul că, în forma actuală a proiectului, au mai fost adăugate trei noi articole, art. V – VII, două dintre acestea conținând intervenții de modificare şi, după caz, de completare a încă două acte normative. În acest context, aducem în discuție prevederile limitative ale Cap. II pct. 5 paragraful 6 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Proiectele de ordonanțe de urgență cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor în ședința Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ”.

  • „Semnalăm că, la aceeași dată la care a fost primit spre avizare prezentul proiect de ordonanță de urgență, dar anterior momentului emiterii avizului la acesta, respectiv în data de 05.05.2026, în şedinţa comună a Camerei Deputaților şi a Senatului a fost retrasă încrederea acordată Guvernului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, în condițiile art. 67, art. 110 alin. (2) şi art. 113 alin. (1) din Constituția României, republicată. Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul demis prin moțiune de cenzură „îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”. În aplicarea prevederilor constituționale sus-menționate, art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede că: „În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege”.

Nu este „prima abatare” a Guvernului Bolojan demis de acest fel. Executivul a adoptat, vineri, o Ordonanţă privind investiţiile din industria de apărare, deşi este interimar.

Avocatul Poporului a sesizat CCR

Așa cum a anunțat Gândul în exclusivitate, Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesiza Curtea Constituțională a României împotriva Ordonanței de Urgență adoptate de Guvernul Ilie Bolojan.

Renate Weber a avertizat că situația este fără precedent după adoptarea Constituției din 1991. „Pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituției chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță”, a subliniat Avocatul Poporului.

Puteri restrânse pentru Cabinetul interimar

După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul intră în regimul constituțional al interimatului. Codul administrativ prevede că, în cazul încetării mandatului, Guvernul continuă să emită doar actele necesare administrării treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.

În plus, același Cod administrativ prevede că hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniștrii de resort și se publică în Monitorul Oficial, iar nepublicarea atrage inexistența actului.

