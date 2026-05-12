Toate ordonanțele de urgență emise de Guvernul Bolojan pe ultima sută de metri se destramă. Gândul dezvăluie încă un document care ar fi fost emis ilegal de Guvern, după ce a scris că Executivul a adoptat o OUG și după ce a fost demis după moțiunea de cenzură de către Parlament.
Este vorba despre un proiect de Ordonanță de Urgență adoptat pe 5 mai, prin care Executivul modifica Legea nr. 268/2001 pentru a permite concesionarea unor terenuri degradate sau neproductive ale statului pentru proiectele de energie regemerabilă: solar, eolian și stocare.
Ulterior modificărilor aduse de guvern în ședința din 5 mai, Consiliul Legislativ a emis un nou aviz pentru OUG, de data aceasta negativ. Astfel, susțin membrii instituției, OUG nu mai poate fi adoptat și argumentează: guvernul ar încălca Constituția, pentru că nu mai are atribuții executive, fiiinnd demis prin moțiune de cenzură.
Ce terenuri intră: terenuri din domeniul public/privat al statului, administrate de autoritate, care sunt degradate/neproductive sau de clasa IV–V, nu pot fi folosite pentru agricultură și nu sunt deservite de infrastructură de îmbunătățiri funciare.
Consiliul Legisaltiv a venit cu un aviz tot în 5 mai, după votul de demitere, în care spune că proiectul de ordonanţă de urgenţă nu poate fi adoptat. Mai mult, sursa citată semnalează că forma finală a documentului conținea trei articole noi, dintre care două modificau și completau alte acte normative, ceea ce în practică ar fi impus o nouă avizare. În acest context, Consiliul Legisaltiv subliniază că Executivul interimar poate adopta doar acte necesare pentru administrarea treburilor publice, fără promovarea unor politici noi.
Nu este „prima abatare” a Guvernului Bolojan demis de acest fel. Executivul a adoptat, vineri, o Ordonanţă privind investiţiile din industria de apărare, deşi este interimar.
Așa cum a anunțat Gândul în exclusivitate, Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesiza Curtea Constituțională a României împotriva Ordonanței de Urgență adoptate de Guvernul Ilie Bolojan.
Renate Weber a avertizat că situația este fără precedent după adoptarea Constituției din 1991. „Pentru prima dată, avem o chestiune cu care nu ne-am mai confruntat de la intrarea în vigoare a Constituției chiar, deci din 1991, când a fost ea adoptată, faptul că e o ordonanță dată de un guvern care nu mai avea calitatea să adopte o ordonanță”, a subliniat Avocatul Poporului.
După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul intră în regimul constituțional al interimatului. Codul administrativ prevede că, în cazul încetării mandatului, Guvernul continuă să emită doar actele necesare administrării treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.
În plus, același Cod administrativ prevede că hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniștrii de resort și se publică în Monitorul Oficial, iar nepublicarea atrage inexistența actului.
