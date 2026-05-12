Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea

După ce și-a dorit clonarea sa și l-a comparat cu Moise, Gabriel Liiceanu a lansat un nou val de laude la adresa lui Ilie Bolojan, în timp ce a avertizat populația că urmează ani grei de „purgatoriu” economic.

Liiceanu a susținut că, prin demiterea din funcție, Bolojan „a căzut în sus” și a devenit mai puternic din cauza „idioțeniei” adversarilor săi.

„A spus cineva o vorbă nemaipomenită: Ilie Bolojan a căzut cu ocazia guvernului, dar Ilie Bolojan a căzut în sus. Este o formulă care, vă spun, am invidiat pe acel jurnalist care a scos-o, pentru că este o formulă pur speculativă, rafinată. Căderea în sus a lui este formidabilă, pe fondul celor care credeau că îi aplică lovitura de grație. L-au aruncat în sus. Atât au fost de idioți”, a afirmat Liiceanu.

Liiceanu și-a dorit clonarea lui Bolojan și l-a comparat cu Moise

În trecut, filosoful a ridicat nivelul laudelor la rang de odă, când l-a comparat pe Bolojan cu Moise sau cu figuri istorice, precum Regele Carol I sau Ionel Brătianu.

„Ați mai întâlnit vreun om politic de la Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu care să fi avut ca valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui?”

„Trăim o nevroză planetară și locală”

Liiceanu a folosit termeni duri pentru a descrie clasa politică, pe care a numit-o „mizerabilă”, însă a făcut excepție totală pentru premierul demis. Analiza sa a pus accent pe „nevroza” poporului și pe lipsa de educație.

„Mă lămuresc în două clipe că se bate apa în piuă enorm, că trăim o nevroză planetară și locală. Astea sunt lucrurile pe care le rețin. Sigur că da, trec în revistă deopotrivă istoria acestui popor, care e poporul meu și pe care îl… mi-e foarte drag și nu mi-e indiferent adică, și mă întreb de ce a ajuns el aici? (…) România este bolnavă mai presus de orice la raportul ei cu educația, cu cartea, cu nenorocita asta de carte”, a spus Liiceanu la stirileprotv.ro.

Victimele crizei economice

În timp ce a lăudat integritatea lui Bolojan, Liiceanu a transmis românilor un mesaj sumbru: „copiii noștri vor plăti”.

„Vai de cei care vor trăi cei 2, 3, 5 ani de dat peste cap. Poate chiar noi. Dar, în mod sigur, copiii noștri vor plăti ce au făcut indivizii când au angajat România în datorii pe care le făceau și luau banii ca să-i folosească pentru ei”, a conchis filosoful. 

Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea

La începutul anului, Gândul a dezvăluit că Librăria Humanitas, condusă de scriitor, a închiriat un spațiu de 160 de metri pătrați în Oradea, la un preț mult sub media orașului, de 805 euro pe lună. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani cu Biblioteca Județeană Bihor, instituție aflată în subordinea consiliului condus anterior de Bolojan.

Biblioteca a fost renovată cu bani europeni, în cadrul unui proiect de 26,4 mil. euro, cofinanțat de CJ Bihor. Lucrările au fost finalizate în septembrie 2025.

La un preț de 5 euro pe metru pătrat, chiria este una dintre cele mai ieftine din Oradea, pentru un spațiu comercial de acest tip.

Spre comparație, un spațiu comercial din Piața Unirii, pretabil pentru o cafenea și la 10 minute de mers pe jos de Bibliotecă, se închiriază cu 22,5 euro pe lună.

Alte spații comerciale din oraș se învârt în jurul sumei de 10 euro din zone precum Republicii sau Decebal. De altfel, un apartament premium, chiar în Oradea, se închiriază cu aproape 800 de euro pe lună.

Oda lui Liiceanu pentru Bolojan

Scriitorul, cunoscut pentru promovarea mai multor politicieni, inclusiv a lui Ilie Bolojan, a publicat, pe 6 septembrie 2025, o adevărată odă închinată actualului premier.

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după „fuga din Egipt”, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană.

Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul „oalei cu carne” a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – „mana” – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai. Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă”, scria Liiceanu pe Facebook.

