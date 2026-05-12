Serghei Karakaev, comandantul Forțelor de Rachete Strategice ale Rusiei, i-a comunicat marți lui Vladimir Putin că racheta balistică intercontinentală Sarmat a fost lansată cu succes, transmite agenția rusă de știri Interfax.

„Astăzi, la ora 11:15, Forțele de Rachete Strategice au lansat cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală grea cu combustibil lichid, Sarmat. Lansarea a avut succes, iar misiunea a fost îndeplinită”, a declarat Karakaev.

Pe 20 aprilie 2022, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat prima lansare de test a unei rachete balistice intercontinentale cu bază fixă de pe cosmodromul Pleșețk.

„Racheta Sarmat posedă caracteristici unice care îi permit să pătrundă în mod fiabil în orice sistem de apărare antirachetă existent sau viitor. Sarmat este cea mai puternică rachetă din lume, cu cea mai lungă rază de acțiune a țintei, ceea ce va spori semnificativ puterea de luptă a forțelor nucleare strategice ale țării noastre”, a raportat Ministerul Apărării din Rusia la acea perioadă.

Această rachetă intercontinentală RS-28 Sarmat va înlocui cea mai puternică rachetă a rușilor, bazată pe silozuri, RS-20V Voevoda, denumită de NATO SS-18 Satan.

„Rusia a trecut printr-o perioadă foarte dificilă din istoria sa, dar după ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind rachetele antirachetă în 2002, am fost forțați – vreau să subliniez acest lucru – să luăm în considerare asigurarea securității noastre strategice în noua realitate și necesitatea menținerii unui echilibru strategic de putere și a parității. Tocmai de aceea, subliniez din nou, Rusia a început să lucreze la dezvoltarea de sisteme avansate, unice în lume, care garantează penetrarea sistemelor de apărare antirachetă existente și viitoare. Implementăm treptat programul de dezvoltare a forțelor nucleare adoptat în acest sens”, a spus Putin cu ocazie lansării rachetei balistice Sarmat. „Puterea totală a rachetei „Sarmat” depășește de peste patru ori puterea oricărei rachete echivalente occidentale”, a completat Putin.

