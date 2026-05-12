Ucraina insistă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană și cere deschiderea primului cluster de negocieri, cel referitor la aspectele fundamentale, chiar pe 26 mai. Dorința a fost reafirmată de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE, scrie RBC Ucraina.

Deși Ucraina vrea ca discuțiile să înceapă la sfârșitul lunii mai, oficialii europeni tind spre un calendar care prevede lansarea primului cluster de discuții la finalul lunii iunie, sub președinția cipriotă a Consiliului UE. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a indicat că europenii ar putea deschide toate cele șase clustere de negocieri până în iulie anul acesta, odată cu preluarea președinției rotative de către Irlanda.

Kievul și-a impus ca obiectiv semnarea tratatului de aderare în anul 2027, fapt pe care Zelenski îl consideră drept o „garanție de securitate” vitală în contextul agresiunii ruse. În ciuda optimismului președintelui ucrainean, mai multe voci spun că Ucraina ar avea nevoie de încă 10-15 ani pentru a îndeplini toate cerințele de aderare. De asemenea, procesul depinde de consensul tuturor celor 27 de state membre.

