(P) Primăria Sector 5 schimbă tablele vechi din şcolile de sector

Societatea Infrastructură S5 continuă să se implice activ în procesul de modernizare a școlilor din Sectorul 5, cu personal desemnat pentru lucrări logistice necesare pregătirii spațiilor educaționale pentru anul școlar în curs.

Echipele societății au intervenit pentru demontarea tablelor școlare vechi si deteriorate cu unele noi, precum și mutarea mobilierului existent pentru crearea spațiului necesar instalării noilor piese de mobilier didactic.

„Aceste operațiuni au fost realizate rapid și coordonat, astfel încât activitatea unităților de învățământ să nu fie afectată”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

Prin aceste lucrări, Societatea Infrastructură S5 contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu, sprijinind eforturile autorităților locale de a oferi elevilor spații moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale.

