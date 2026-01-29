Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sector 5 schimbă tablele vechi din şcolile de sector

(P) Primăria Sector 5 schimbă tablele vechi din şcolile de sector

Ioana Zafira
29 ian. 2026, 08:05, Diverse
(P) Primăria Sector 5 schimbă tablele vechi din şcolile de sector

Societatea Infrastructură S5 continuă să se implice activ în procesul de modernizare a școlilor din Sectorul 5, cu personal desemnat pentru lucrări logistice necesare pregătirii spațiilor educaționale pentru anul școlar în curs.

Echipele societății au intervenit pentru demontarea tablelor școlare vechi si deteriorate cu unele noi, precum și mutarea mobilierului existent pentru crearea spațiului necesar instalării noilor piese de mobilier didactic.

„Aceste operațiuni au fost realizate rapid și coordonat, astfel încât activitatea unităților de învățământ să nu fie afectată”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

Prin aceste lucrări, Societatea Infrastructură S5 contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu, sprijinind eforturile autorităților locale de a oferi elevilor spații moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Primăria Sector 5 continuă amenajarea rampelor în scările de bloc

(P)Reţeaua de canalizare a Sectorului 5 nu mai face faţă volumului de apă acumulată

Recomandarea video

Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
În anul 2026, turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene, avertizează experții
IMOBILIARE Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
08:06
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
SPORT Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
07:36
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
METEO Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
07:25
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE 29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
07:15
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
07:00
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
EXCLUSIV Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
07:00
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA

Cele mai noi

Trimite acest link pe