Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală

Ședință la Primăria Capitalei, acolo unde joi dimineață, 29 ianuarie, de la 10:00, consilierii municipali se întrunesc pentru a dezbate o serie de aspecte importante. Pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea prețului la călătoriile cu STB, precum și desființarea a patru instituții și dizolvarea unei companii municipale.

Potrivit Agerpres, prețul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința CGMB.

Iată tarifele cerute de primarul Ciprian Ciucu

Sunt prevăzute următoarele tarife:

2 călătorii – 10 lei;

10 călătorii – 40 de lei;

abonament pe 24 ore – 14 lei;

abonament pe 72 ore – 30 de lei;

abonament pe 7 zile – 45 de lei;

abonament pe 1 lună – 100 de lei;

abonament redus cu 50% pe 1 lună – 50 de lei;

abonament pe 6 luni – 500 de lei;

abonament pe 12 luni – 900 de lei;

suprataxa – 200 de lei.

De asemenea, consilierii municipali vor dezbate și un proiect care prevede achiziționarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a STB și Termoenergetica.

Conform referatului de aprobare, ambele entități au acumulat datorii foarte mari către furnizori și către stat, datorii care „grevează bugetele celor două societăți și periclitează asigurarea continuității” prestării celor două servicii publice.

Ce instituții vrea desființate noul primar general

Un număr de patru instituții urmează să își înceteze activitatea, iar o companie municipală va fi fi dizolvată. Este vorba despre Centrul Expo Arte, Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret, Centrul Cultural Lumina și Compania Municipală Imobiliara. Cele patru instituții își încetează activitatea și se desființează ca persoană juridică, iar activitatea și personalul vor fi transferate la alte instituții din subordinea municipalității.

Pe de altă parte, spațiul public situat la intersecția Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa și cu Strada Tony Bulandra urmează să fie denumit Piața Ilie Ilașcu. Proiectul de hotărâre este inițiat de consilierii municipali de la PMP.

De asemenea, un alt proiect prevede încheierea unui protocol între Primăria București, Guvern, Camera Deputaților, Senat, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română pentru realizarea în parteneriat a unui proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus. Zona este delimitată de Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.

Se scumpesc și bilete la Grădina Zoologică

Și prețul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice ar urma să crească, de la 15 la 20 de lei.

De asemenea, vor fi supuse votului proiecte care vizează creșterea tarifelor practicate de Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Național al Literaturii Române și Teatrul „I. C. Nottara”. Doar familiile cu minimum trei copii vor mai beneficia de o reducere de 50% din prețul integral al biletelor la Teatrul „Țăndărică”.

În fine, Primăria Capitalei va declanșa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru un număr total de 1.000 de autorizații taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități, prevede o altă propunere de pe ordinea de zi. Anunțul privind declanșarea fiecărei proceduri de atribuire se va publica pe site-ul PMB.

