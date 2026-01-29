Prima pagină » Sănătate » Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului

Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului

Mihai Tănase
29 ian. 2026, 09:04, Sănătate
Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa din Cluj, diagnosticate cu lepră în decembrie, au primit prima parte a tratamentului și s-au întors în Indonezia. Autoritățile au clarificat situația în privința riscului epidemiologic pentru populație.

Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa, diagnosticate cu lepră în urmă cu aproximativ două luni, au început tratamentul medical și s-au întors ulterior în țara lor natală, Indonezia.

Informația a fost confirmată de prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale Victor Babeş din București.

„Nu am îngrijit noi aceşti bolnavi, i-au îngrijit colegii din Cluj şi i-au îngrijit foarte bine şi, din câte ştiu eu, neoficial, de la ei, după primele zile în care au administrat tratamentul foarte eficient pentru că lepra după primele administrări, după două-trei zile, devine complet inofensivă pentru cei din jur, dar tratamentul pentru cei din jur e de lungă durată, dar înţeleg că doamnele s-au întors în ţara de origine”, a declarat dr. Florescu într-un interviu acordat Medika TV, citat de Cluj24.ro.

Cele două cazuri de lepră au fost confirmate la 11 decembrie 2025, în urma analizelor histopatologice efectuate în cazul celor două angajate de origine asiatică ale salonului SPA. Potrivit autorităților, pacientele au fost monitorizate medical și au urmat tratamentul la domiciliu, fără a fi identificate alte cazuri sau suspiciuni noi.

Autoritățile sanitare subliniază că situația este atent monitorizată și că nu există risc epidemiologic pentru comunitate.

Aproape 3.000 de clienți identificați în ancheta epidemiologică

În cadrul anchetei epidemiologice desfășurate de Direcția de Sănătate Publică Cluj, au fost identificați 2.935 de clienți care au beneficiat de servicii la ThaiCo Spa.

Dintre aceștia, aproximativ 1.800 au fost informați prin e-mail cu privire la riscul de expunere, simptomele bolii, modul de transmitere și măsurile recomandate. Pentru persoanele care nu aveau adresă de e-mail, conducerea salonului a fost solicitată să transmită informațiile prin propriile canale de comunicare.

„Conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății, doar persoanele cu expunere prelungită sunt considerate contacți direcți. În acest caz, este vorba despre opt colegi de serviciu, care au fost evaluați clinic și nu prezintă semne de boală, urmând să fie monitorizați anual”, au precizat reprezentanții DSP Cluj.

Activitatea centrului ThaiCo Spa a fost suspendată temporar în 11 decembrie 2025, până la finalizarea anchetei epidemiologice. Ulterior, salonul și-a reluat activitatea, după ce spațiile au fost dezinfectate complet prin ozonificare.

DSP Cluj a precizat că nu au fost constatate nereguli privind respectarea normelor de igienă și nu au fost aplicate sancțiuni. Totodată, la nivel național nu există protocoale speciale pentru screeningul angajaților proveniți din zone endemice pentru lepră.

La rândul său, Ministerul Sănătății a transmis că tratamentul urmat respectă protocolul Organizația Mondială a Sănătății pentru lepră și reduce rapid riscul de transmitere. Specialiștii spun că boala este tratabilă și nu mai reprezintă un pericol pentru cei din jur odată ce tratamentul este inițiat.

