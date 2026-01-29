Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre riscurile pe care le pot reprezenta achizițiile făcute cu banii din fondurile programului SAFE, susținând că, fiind vorba despre niște împrumuturi, dobânzile nu ar fi atât de avantajoase pe cât a fost inițial prezentat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Oana Eftimie susține că împrumuturile din programul SAFE, ce urmează să fie folosite pentru înarmare, ar pune România într-o situație periculoasă deoarece, spune ea, dobânzile nu ar fi unele mici, așa cum a fost prezentat, iar țările care au accesat cele mai mari fonduri ar fi chiar România și Polonia.

„Este vorba de acele fonduri SAFE, care sunt, de fapt, niște împrumuturi. Dacă vă aduceți aminte, atunci când ne-au fost comunicate la început, ni s-a spus că România primește a doua cea mai mare sumă, cred că după Polonia, dacă mi-aduc aminte bine, 17 miliarde de euro înarmare.”

Invitata adaugă faptul că dobânzile mici, despre care s-a discutat în spațiul public până acum, ar fi acordate doar țărilor dintr-o categorie superioară unde România nu se încadrează, motiv pentru care dobânzile României ar putea fi mai mari decât a fost comunicat public până acum.