Primele opt echipe calificate direct în optimile Ligii Campionilor sunt Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City.

Real Madrid e pe 9, urmată de Inter, locul 10, şi PSG, pe 11, dar toate trei merg în play-off. S-au mai calificat în faza eliminatorie: Newcastle, Juventus Torino, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, FC Bruges, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt şi Benfica.

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor e vineri, 30 ianuarie, de la 13:00, ora României.

Liga Campionilor. Clasament, meciuri posibile în play-off

Au fost eliminate din UCL: Marseille, Pafos, Royale Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhaga, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty.

Rezultate ultima etapă a Ligii Campionilor:

AS Monaco – Juventus Torino 0-0

Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireu 1-2

Au marcat: Kasper Dolberg 69 – penalty, respectiv Gelson Martins 52, Santiago Ezze 79.

Arsenal Londra – Kairat Almatî 3-2

Au marcat: Viktor Gyokeres 3, Kai Havertz 16, Gabriel Martinelli 38, respectiv Jorginho 7 – penalty, Ricardinho 90+4.

Athletic Bilbao – Sporting Lisabona 2-3

Au marcat: Oihan Sancet 3, Gorka Guruzeta 29, respectiv Ousmane Diomande 12, Francisco Trincao 63, Alisson Santos 90+4.

Atletico Madrid – Bodo/Glimt 1-2

Au marcat: Alexander Soerloth 15, respectiv Fredrik Sjoevold 35, Kasper Hoegh 59.

FC Barcelona – FC Copenhaga 4-1

Au marcat: Robert Lewandowski 48, Lamine Yamal 60, Raphinha 69 – penalty,Marcus Rashford 85, respectiv Viktor Dadason 4.

Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0

Au marcat: Malik Tillman 12, 35, Alejandro Grimaldo 57.

Benfica Lisabona – Real Madrid 4-2

Au marcat: Andreas Schjelderup 37, 54, Vangelis Pavlidis 45+5 – penalty, Anatoli Trubin 90+8, respectiv Kylian Mbappe 30, 58.

Cartonașe roșii: Raul Asencio (Real Madrid) 90+3, Rodrygo (Real Madrid) 90+7.

Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2

Au marcat: Federico Dimarco 81, Andy Diouf 90+4.

FC Bruges – Olympique Marseille 3-0

Au marcat: Mamadou Diakhon 4, Romeo Vermant 11, Aleksandar Stankovic 79.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0-2

Au marcat: Randal Kolo Muani 47, Dominic Solanke 77.

Liverpool – Qarabag FK 6-0

Au marcat: Alexis Mac Allister 15, 61, Florian Wirtz 21, Mohamed Salah 50, Hugo Ekitike 57, Federico Chiesa 90.

Manchester City – Galatasaray Istanbul 2-0

Au marcat: Erling Haaland 11, Rayan Cherki 29.

SSC Napoli – Chelsea Londra 2-3

Au marcat: Antonio Vergara 33, Rasmus Hojlund 43, respectiv Enzo Fernandez 19 – penalty, Joao Pedro 61, 82.

PSV Eindhoven – Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Ismael Saibari 78, respectiv Jamal Musiala 58, Harry Kane 84.

Cartonaș roșu: Mauro Junior 90+4.

FC Pafos – Slavia Praga 4-1

Au marcat: Vlad Dragomir 17, Bruno 53, Anderson Silva 84, Mislav Orsic 87, respectiv Stepan Chaloupek 44.

Cartonaș roșu: Jan Boril (Slavia) 59.

Paris Saint-Germain – Newcastle United 1-1

Au marcat: Vitinha 8, respectiv Joe Willock 45+2.

Ousmane Dembele (PSG) a ratat un penalty în min. 4 (a apărat Nick Pope).

Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo 1-0

A marcat: Anan Khalaili 70.

Echipele care au terminat pe locurile 9-16 vor fi capi de serie în play-off. Ce meciuri putem avea:

Real Madrid (locul 9) și Inter Milano (locul 10) – Bodo/Glimt (locul 23) și Benfica (locul 24)

PSG (locul 11) și Newcastle (locul 12) – Monaco (locul 21) și Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13) și Atletico Madrid (locul 14) – Club Brugge (locul 19) și Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15) și Bayer Leverkusen (locul 16) – Borussia Dortmund (locul 17) și Olympiakos (locul 18)

Clasament

1 Arsenal 8 8 0 0 23-4 24

2 Bayern Munchen 8 7 0 1 22-8 21

3 Liverpool 8 6 0 2 20-8 18

4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-7 17

5 FC Barcelona 8 5 1 2 22-14 16

6 Chelsea 8 5 1 2 17-10 16

7 Sporting Lisabona 8 5 1 2 17-11 16

8 Manchester City 8 5 1 2 15-9 16

9 Real Madrid 8 5 0 3 21-12 15

10 Inter Milano 8 5 0 3 15-7 15

11 Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21-11 14

12 Newcastle United 8 4 2 2 17-7 14

13 Juventus 8 3 4 1 14-10 13

14 Atletico Madrid 8 4 1 3 17-15 13

15 Atalanta 8 4 1 3 10-10 13

16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13-14 12

17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19-17 11

18 Olympiakos Pireu 8 3 2 3 10-14 11

19 FC Bruges 8 3 1 4 15-17 10

20 Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10

21 AS Monaco 8 2 4 2 8-14 10

22 Qarabag FK 8 3 1 4 13-21 10

23 Bodo/Glimt 8 2 3 3 14-15 9

24 Benfica 8 3 0 5 10-12 9

25 Olympique Marseille 8 3 0 5 11-14 9

26 FC Pafos 8 2 3 3 8-11 9

27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8-17 9

28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16-16 8

29 Athletic Bilbao 8 2 2 4 9-14 8

30 Napoli 8 2 2 4 9-15 8

31 FC Copenhaga 8 2 2 4 12-21 8

32 Ajax 8 2 0 6 8-21 6

33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10-21 4

34 Slavia Praga 8 0 3 5 5-19 3

35 Villarreal 8 0 1 7 5-18 1

36 Kairat Almatî 8 0 1 7 7-22 1