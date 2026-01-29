Prima pagină » Sport » Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL

29 ian. 2026, 09:38, Sport
Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL

Primele opt echipe calificate direct în optimile Ligii Campionilor sunt Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City.

Real Madrid e pe 9, urmată de Inter, locul 10, şi PSG, pe 11, dar toate trei merg în play-off. S-au mai calificat în faza eliminatorie: Newcastle, Juventus Torino, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, FC Bruges, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt şi Benfica.

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor e vineri, 30 ianuarie, de la 13:00, ora României.

Liga Campionilor. Clasament, meciuri posibile în play-off

Au fost eliminate din UCL: Marseille, Pafos, Royale Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, FC Copenhaga, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty.

Rezultate ultima etapă a Ligii Campionilor:

AS Monaco – Juventus Torino 0-0

Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireu 1-2
Au marcat: Kasper Dolberg 69 – penalty, respectiv Gelson Martins 52, Santiago Ezze 79.

Arsenal Londra – Kairat Almatî 3-2
Au marcat: Viktor Gyokeres 3, Kai Havertz 16, Gabriel Martinelli 38, respectiv Jorginho 7 – penalty, Ricardinho 90+4.

Athletic Bilbao – Sporting Lisabona 2-3
Au marcat: Oihan Sancet 3, Gorka Guruzeta 29, respectiv Ousmane Diomande 12, Francisco Trincao 63, Alisson Santos 90+4.

Atletico Madrid – Bodo/Glimt 1-2
Au marcat: Alexander Soerloth 15, respectiv Fredrik Sjoevold 35, Kasper Hoegh 59.

FC Barcelona – FC Copenhaga 4-1
Au marcat: Robert Lewandowski 48, Lamine Yamal 60, Raphinha 69 – penalty,Marcus Rashford 85, respectiv Viktor Dadason 4.

Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0
Au marcat: Malik Tillman 12, 35, Alejandro Grimaldo 57.

Benfica Lisabona – Real Madrid 4-2
Au marcat: Andreas Schjelderup 37, 54, Vangelis Pavlidis 45+5 – penalty, Anatoli Trubin 90+8, respectiv Kylian Mbappe 30, 58.
Cartonașe roșii: Raul Asencio (Real Madrid) 90+3, Rodrygo (Real Madrid) 90+7.

Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2
Au marcat: Federico Dimarco 81, Andy Diouf 90+4.

FC Bruges – Olympique Marseille 3-0
Au marcat: Mamadou Diakhon 4, Romeo Vermant 11, Aleksandar Stankovic 79.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0-2
Au marcat: Randal Kolo Muani 47, Dominic Solanke 77.

Liverpool – Qarabag FK 6-0
Au marcat: Alexis Mac Allister 15, 61, Florian Wirtz 21, Mohamed Salah 50, Hugo Ekitike 57, Federico Chiesa 90.

Manchester City – Galatasaray Istanbul 2-0
Au marcat: Erling Haaland 11, Rayan Cherki 29.

SSC Napoli – Chelsea Londra 2-3
Au marcat: Antonio Vergara 33, Rasmus Hojlund 43, respectiv Enzo Fernandez 19 – penalty, Joao Pedro 61, 82.

PSV Eindhoven – Bayern Munchen 1-2
Au marcat: Ismael Saibari 78, respectiv Jamal Musiala 58, Harry Kane 84.
Cartonaș roșu: Mauro Junior 90+4.

FC Pafos – Slavia Praga 4-1
Au marcat: Vlad Dragomir 17, Bruno 53, Anderson Silva 84, Mislav Orsic 87, respectiv Stepan Chaloupek 44.
Cartonaș roșu: Jan Boril (Slavia) 59.

Paris Saint-Germain – Newcastle United 1-1
Au marcat: Vitinha 8, respectiv Joe Willock 45+2.
Ousmane Dembele (PSG) a ratat un penalty în min. 4 (a apărat Nick Pope).

Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo 1-0
A marcat: Anan Khalaili 70.

Echipele care au terminat pe locurile 9-16 vor fi capi de serie în play-off. Ce meciuri putem avea:

Real Madrid (locul 9) și Inter Milano (locul 10) – Bodo/Glimt (locul 23) și Benfica (locul 24)

PSG (locul 11) și Newcastle (locul 12) – Monaco (locul 21) și Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13) și Atletico Madrid (locul 14) – Club Brugge (locul 19) și Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15) și Bayer Leverkusen (locul 16) – Borussia Dortmund (locul 17) și Olympiakos (locul 18)

Clasament

1 Arsenal 8 8 0 0 23-4 24
2 Bayern Munchen 8 7 0 1 22-8 21
3 Liverpool 8 6 0 2 20-8 18
4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-7 17
5 FC Barcelona 8 5 1 2 22-14 16
6 Chelsea 8 5 1 2 17-10 16
7 Sporting Lisabona 8 5 1 2 17-11 16
8 Manchester City 8 5 1 2 15-9 16

9 Real Madrid 8 5 0 3 21-12 15
10 Inter Milano 8 5 0 3 15-7 15
11 Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21-11 14
12 Newcastle United 8 4 2 2 17-7 14
13 Juventus 8 3 4 1 14-10 13
14 Atletico Madrid 8 4 1 3 17-15 13
15 Atalanta 8 4 1 3 10-10 13
16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13-14 12
17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19-17 11
18 Olympiakos Pireu 8 3 2 3 10-14 11
19 FC Bruges 8 3 1 4 15-17 10
20 Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10
21 AS Monaco 8 2 4 2 8-14 10
22 Qarabag FK 8 3 1 4 13-21 10
23 Bodo/Glimt 8 2 3 3 14-15 9
24 Benfica 8 3 0 5 10-12 9

25 Olympique Marseille 8 3 0 5 11-14 9
26 FC Pafos 8 2 3 3 8-11 9
27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8-17 9
28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16-16 8
29 Athletic Bilbao 8 2 2 4 9-14 8
30 Napoli 8 2 2 4 9-15 8
31 FC Copenhaga 8 2 2 4 12-21 8
32 Ajax 8 2 0 6 8-21 6
33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10-21 4
34 Slavia Praga 8 0 3 5 5-19 3
35 Villarreal 8 0 1 7 5-18 1
36 Kairat Almatî 8 0 1 7 7-22 1

