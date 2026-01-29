Caz grav de violență domestică. Un pompier de la ISU B-IF, arestat 30 de zile după ce snopit în bătaie soția și a stropit-o cu benzină

Un nou caz grav de violență domestică scoate la iveală o faptă înfiorătoare comisă de un bărbat, pompier la ISU București-Ilfov, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce acesta și-a snopit în bătaie soția, după care a stropit-o cu benzină, cel mai probabil sub amenințarae că îi va da foc.

Un pompier din cadrul ISU București-Ilfov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri seară, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi agresat grav soția și ar fi stropit-o cu benzină, potrivit surselor G4Media.

Sursele citate indică faptul că bărbatul ar fi un consumator frecvent de alcool și nu s-ar afla la primul episod de violență domestică asupra soției sale, însă femeia nu ar fi depus anterior plângeri penale împotriva acestuia.

Victima a avut nevoie de trei zile de îngrijiri medicale, după ce, în data de 26 ianuarie, a fost bătută de soțul ei. Conform informațiilor obținute jurnaliștii de la G4Media, a doua zi, bărbatul s-ar fi deplasat la mai multe benzinării pentru a-și face un „cocktail” din benzină și motorină, folosind un recipient improvizat dintr-o sticlă de apă.

Ulterior, acesta ar fi revenit la domiciliul comun și și-ar fi stropit soția cu benzină în baia locuinței în care trăiau împreună.

Pompierul a fost reținut de procurorii Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, iar ulterior judecătorii Tribunalul Militar București au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ce se mai întâmplă cu legea anti-femicid

Acest nou caz extrem are loc într-un context marcat de o creștere alarmantă a violenței de gen. Info Sud-Est și G4Media au relatat recent că proiectul de lege care combate femicidul a fost adoptat, în ședință comună, de Comisia juridică din Senat și Comisia specială „România fără violență domestică”.

Proiectul de lege anti-femicid introduce, pentru prima dată în legislația românească, definirea juridică a femicidului ca formă extremă de violență bazată pe gen, recunoscând explicit crimele care până acum erau încadrate generic la omor.

Inițiativa legislativă prevede și colectarea și publicarea anuală a datelor privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația dintre victimă și agresor.

Totodată, legea propune măsuri de protecție pentru copiii rămași în urma crimelor de gen, recunoscuți ca victime directe, precum și pedepse mai dure atunci când violența este comisă în prezența minorilor.

De asemenea, proiectul urmărește întărirea răspunsului penal prin sancțiuni mai severe pentru violența de gen și faptele conexe, dar și introducerea educației pentru prevenție în școli.

Record al cazurilor de femicid în 2025

Potrivit Comisiei speciale „România fără violență domestică”, aproape 60 de femei au fost victime ale crimelor pe bază de gen în România în anul 2025. Pagina de Instagram @stop.femicidelor, care centralizează aceste cazuri, indică un număr și mai ridicat, de aproximativ 66 de femei ucise doar pentru că sunt femei.

În primele 11 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 125.125 de cazuri de violență domestică, cu 3.768 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor citate de Digi24.

