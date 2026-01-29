Prima pagină » Actualitate » Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump

Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump

29 ian. 2026, 08:49, Actualitate
Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump

Cântărețul american Bruce Springsteen a lansat miercuri melodia „Streets of Minneapolis” în care critică politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump, după moartea a doi americani împușcați de agenții federali. Artistul l-a criticat în repetate rânduri pe președintele republican, dar și administrația sa. 

Minneapolis este epicentrul tensiunilor de la moartea lui Alex Pretti, ucis de agenții poliției americane de frontieră. În urmă cu doar câteva săptămâni, Renee Good, mamă a doi copii, a fost împușcată de un agent al serviciului de imigrații și vămi (ICE), în același oraș. Piesa lansată conține versuri care descriu cum „un oraș în flăcări a luptat împotriva focului și a gheții sub cizmele ocupantului”, pe care artistul american îl descrie drept „armata privată a regelui Trump din DHS”.

„Am compus această melodie sâmbătă, am înregistrat-o ieri şi v-o prezint astăzi ca răspuns la teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis. Este dedicată locuitorilor din Minneapolis, vecinilor noştri imigranţi nevinovaţi şi în memoria lui Alex Pretti şi Renee Good”, a scris Bruce Springsteen pe Facebook.


Bruce Springsteen l-a criticat în repetate rânduri pe președintee SUA, inclusiv în timpul campaniei prezidențiale din 2024. La rândul său, Donald Trump îl atacă în mod regulat pe Springsteen, pe care îl consideră „supravealuat”. Președintele a mai atacat și alte staruri care s-au pronunțat împotriva sa, precum Beyonce sau Taylor Swift.

„Donald Trump nu înţelege această ţară, istoria ei şi ce înseamnă să fii cu adevărat american”, a declarat artistul american în timpul campaniei prezidenţiale din 2024.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații

Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Excepția surprinzătoare în colecția lui Țiriac. Țara care nu este reprezentată (cu video)
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Luminile ciudate văzute pe Venus ar putea avea o explicație cât se poate de simplă
DEZVĂLUIRI „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
10:23
„Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
ANALIZA de 10 „Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
10:00
„Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
10:00
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
ECONOMIE Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”
09:46
Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”
SPORT Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
09:38
Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
ISTORIE Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători
09:32
Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători

Cele mai noi

Trimite acest link pe