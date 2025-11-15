(P) Primăria Sectorului 5 oferă suport pentru locuitorii din blocurile afectate de explozia din Rahova

Se montează tâmplărie PVC și geamuri termopan în locuințele din cele patru scări de bloc afectate de explozia din Rahova, prin societățile din subordinea Primăriei Sectorului 5, suport tehnic și logistic.

„Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor, voluntarilor și societăților care au venit în sprijinul comunității și, de asemenea, companiei One United Properties, care s-a implicat promt și a acordat sprijin material pentru finalizarea reparațiilor atât la locuințe, cât și la Liceul Dimitrie Bolintineanu”, a transmis primarul Vlad Popescu Piedone.

Au fost reluate și cursurile la Liceul Dimitrie Bolintineanu”. Elevii învață în 21 de clase și 2 laboratoare de informatică. Potrivit deciziei Inspectoratului de Stat în Construcții, cele 12 clase aflate pe fațada de sud a clădirii rămân închise, până la finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a blocului avariat de explozie. Reparațiile celor 12 clase au fost finalizate și sălile vor putea fi folosite imediat ce ISC va decide acest lucru.

Poliția Locală Sector 5 asigură, în permanență, monitorizare video 24/24 și pază fizică prin patru posturi fixe și un echipaj mobil. Societatea Salubrizare Sector 5 acordă sprijin asociațiilor afectate pentru lucrări de igienizare a locuințelor.

