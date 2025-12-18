(P) Proiectul „Un Ilfov sănătos”, prin care elevii din judeţ învață să mănânce sănătos și să facă sport

Alimentația corectă, somnul și sportul contribuie la o viață echilibrată și sănătoasă, sunt de părere cei de la Consiliul Judeţean Ilfov, care au iniţiat un proiect bazat pe promovarea unui stil de viaţă pe măsură.

„E de datoria noastră, a autorităților, să venim cu proiecte și campanii care să determine copiii să ducă o viață sănătoasă”, spune preşdintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit informaţiilor publicate de cei de la CJ Ilfov, în România, 1 din 3 copii de vârstă școlară este supraponderal sau obez.

„În Ilfov, în colaborare cu Asociația Ivan Radiant Life Wellness, mergem în școli și le vorbim copiilor despre cât de important e să ducem o viață sănătoasă. Mai exact, elevii primesc programe de nutriție personalizate, în funcție de problemele fiecăruia, fac antrenamente personalizate, participă la tot felul de ateliere despre postură, despre sport în general, despre alimentația corectă, despre importanța somnului. Toți elevii din Ilfov vor beneficia de acest proiect”, mai spune Hubert Thuma.

