Patronatele din industria ospitalităţii susțin că intenţia ISU de a reduce pragul suprafeţei pentru autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă o amenințare pentru HoReCa

15 dec. 2025, 17:43, Diverse
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România și-au exprimat îngrijorarea, după intenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) de a reduce pragul suprafeței pentru obligavitatea autorizației de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp.

FPIOR a emis un comunicat cu privire la această situație, în care se menționează că federația ”consideră că eficienţa noilor reglementări nu poate fi obţinută prin măsuri disproporţionate şi fără consultare”.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Deşi înţelegem necesitatea modernizării cadrului legislativ în urma tragediei din 2015, considerăm că eficienţa noilor reglementări nu poate fi obţinută prin măsuri disproporţionate şi fără consultare, care riscă să blocheze activitatea mii de operatori economici şi să afecteze direct potenţialul turistic al României”, anunţă federaţia.

FPIOR susține că reducerea pragului la 200 mp ar putea pune în dificultate aproape toate locaţiile HoReCa din centrele istorice ale marilor oraşe

”Fără HoReCa, centrele istorice îşi pierd funcţionalitatea, fluxul turistic scade, iar clădirile rămân fără destinaţie, deci fără întreţinere. În loc să producă venituri, acestea vor genera pierderi pentru oraşe şi pentru proprietarii lor”, precizează FPIOR.

De asemenea, industria ospitalitatii a avertizat că lipsa de organizare a autorităţilor a devenit o piedică în calea conformării: „Am avut o locaţie închisă timp de opt luni, în care am investit peste 600.000 de euro pentru a respecta cerinţele ISU. Întârzierea nu a venit din partea noastră, ci din lipsa unui caiet de sarcini clar şi din schimbările de abordare din partea autorităţilor. Dacă vrem rezultate, avem nevoie de reguli aplicabile, nu de măsuri care paralizează centrele istorice şi turismul”, spune Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR

Despre lipsa de predictibilitate a vorbit şi Alexandru Costea, vicepreşedinte FPIOR: „Timp de şase luni am investit constant peste 400.000 de euro, pentru că cerinţele se modificau de la o zi la alta. Nu contestăm importanţa siguranţei, dar este imposibil să operezi într-un cadru în care nu ţi se spune clar ce trebuie să faci. În aceste condiţii, orice nouă regulă trebuie introdusă cu responsabilitate şi după un dialog real cu industria”, a afirmat Alexandru Costea, vicepreşedinte FPIOR.

Reprezentanţii federaţiei susțin că schimbările dese din ultimii ani au afectat nu doar HoReCa, dar şi mii de construcţii private şi publice care au rămas fără finanţare sau nu pot funcţiona din cauza neconformităţilor generate tocmai de lipsa unui cadru predictibil.

Nu este normal ca, pornind de la o tragedie naţională – gravă, dar totuşi un caz izolat – să fie pusă o presiune nediferenţiată pe toţi operatorii economici. Siguranţa este esenţială, dar ea trebuie construită prin norme coerente, stabile şi aplicabile”, adaugă ei.

Federaţia va: transmite adrese oficiale către toate instituţiile implicate; fundamenta poziţiile industriei prin studii de impact şi analize tehnice; propune soluţii concrete care să crească siguranţa clienţilor fără a bloca activitatea economică; solicita consultări publice reale înainte de adoptarea oricărei modificări legislative”, mai arată FPIOR.

