Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 18:55, Actualitate
Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis ce face cu Blocul groazei. Hotărârea, publicată în exclusivitate de Gândul.Comitetul pentru Situații de Urgență condus de prefectul de București, Andrei Nistor, a hotărât că blocul care a explodat în Rahova trebuie demolat în integralitate pentru că nu mai poate fi locuit. Demolarea va fi etapizată după ce balcoanele, pereții și planșeele șubrede vor fi dezafectate. Având în vedere că în imediata proximitate este și Liceul Bolintineanu, primăria Sectorului 5 se va ocupa de protecția unității de învățământ. ISU București Ilfov și DGASPC se vor ocupa de recuperarea bunurilor oamenilor.

  • Blocul din strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, București are avarii grave la componentele structurale și
    nestructurale, iar starea actuală face imposibilă folosirea blocului pentru că acesta prezintă risc ridicat pentru locuitorii săi și imediata vecinătate
  • Este recomandată dezafectarea și înlocuirea acesteia. Scara a 2-a a blocului 32 va fi distrusă integralitatea ei.
  • Mai întâi se vor demonta elementele structurale instabile (balcoane, pereți, planșee), se va pune în siguranță zona (împrejmuire, susținere provizorie) precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.
  • Primăria Sectorului 5 se va ocupa de siguranța imobilului Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu situat în Calea Rahovei nr. 311,
    respectiv refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților necesare reluării în condiții de siguranță a activității didactice.
  • ISU București Ilfov și DGASPC se vor ocupa de recuperarea bunurilor mobile de strict necesitate aflate în interiorul construcției afectate.
  • Modul cum se va intra în imobil se va stabili de ISU București Ilfov.
  • Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București, sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mașinile afectate vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București S.A., până la finalizarea procedurilor legale.

