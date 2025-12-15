Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că documentarul Recorder scoate la iveală probleme reale din justiția românească, care trebuie corectate, dar fără intervenții politice.

Kelemen Hunor a spus că una dintre cele mai grave probleme este prescripția, care nu mai poate funcționa în forma actuală. El a precizat că legislația trebuie modificată și că Parlamentul are un rol important în acest proces.

„Prima chestiune dură este cea cu prescripția. Aia trebuie modificată, trebuie reglată. Nu știu exact cum, nu sunt jurist, dar nu se poate în forma asta. Noi am dat o putere mare CSM-ului prin lege. Acolo trebuie văzut administrativ cum merg lucrurile, ce se poate face, pentru că nu e corect să fie judecătorii schimbați. Dacă cineva ne spune că trebuie schimbată legea de organizare a sistemului judiciar, sunt gata să contribui și să votez. Dar acolo unde nu e nevoie de lege, politicul nu trebuie să intervină”, a spus Kelemen.

Întrebat despre reluarea luptei anticorupție și despre implicarea serviciilor de informații, Hunor a făcut o delimitare clară. A spus că serviciile pot furniza informații, așa cum se întâmplă în toate statele democratice, dar nu trebuie să se implice în actul de justiție.

„Una este să furnizezi informații, alta este să te implici în decizii, cu protocoale secrete,” a mai spus acesta,

