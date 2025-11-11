„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”

„FoodService & Hospitality Expo”, unul dintre cele mai importante evenimente din domeniul ospitalității și al retail-ului alimentar, din Europa de Sud-Est, s-a încheiat cu rezultate spectaculoase. Au fost prezenți 450 de expozanți, într-un spațiu de 33 de mii de metri pătrați, iar organizatorul târgului de la București țintește pentru 2026 un spațiu de 40 de mii de metri pătrați. Silvia Ion, organizatorul expoziției, a explicat, într-un interviu acordat Gândul, cât de important este acest eveniment pentru antreprenorii care investesc în domeniul ospitalității, dar și pentru marii jucători de pe piața de HoReCa și de Food Retail.

„FoodService & Hospitality Expo se află la a cincea ediție. Două ediții au avut loc înainte de perioada pandemiei, ulterior am reluat această serie de evenimente. An de an am crescut foarte mult. În unii ani am dublat spațiul expozițional, numărul expozanților, dar și al vizitatorilor. Și ediția din acest an ne-a adus mult mai mulți vizitatori decât anul anterior, iar spațiul expozițional a crescut cu 30%”, a declarat Silvia Ion pentru Gândul.

Organizatorul expoziției a explicat cât de important este acest eveniment pentru cei care activează în domeniul ospitalității și în retail-ul alimentar.

„Dacă ești o persoană care lucrează în industria ospitalității, dacă deții un hotel, un restaurant, o cafenea, aici găsești toate soluțiile pentru business-ul tău. Orice ți-ai dori, atât pe partea de food, cât și pe partea de băuturi, dar și soluții de IT sau mobilier, le găsești aici. Orice ai nevoie în business: găsești aici furnizorii, cu care să te poți conecta și să faceți business împreună.

Avem prezenți cei mai mari retaileri care vând în domeniul ospitalității: Selgros și Metro. Avem toate berile, Coca-Cola, patiserie, brutărie, dar și toți distribuitorii mari, sunt prezenți aici cu stand-uri impresionante, cu o gamă foarte mare de produse. Macromex, de exemplu, are aici peste 3.000 de SKU-uri prezente, adică diversitatea este extrem de mare”, explică Silvia Ion.

„Strict pe acest târg, pot să spun că în 2024 am dublat cifra de afaceri față de 2023”

Organizatorul „FoodService & Hospitality Expo” detaliază apoi cum a crescut acest business de la an la an.

„Strict pe acest târg, pot să spun că în 2024 am dublat cifra de afaceri față de 2023, anul acesta nu am tras o linie, dar cred că este o creștere undeva la 40% – peste 2 milioane de euro. Nu ne ajunge acest spațiu. Avem 33 de mii de metri pătrați, anul viitor vrem să facem expoziția pe un spațiu de 40 de mii de metri pătrați”, explică Silvia Ion, care mai adaugă faptul că industria ospitalității și-a revenit după pandemie.

„Anul trecut a fost foarte bun. Anul acesta a venit cu foarte multe provocări. În primul rând, creșterea TVA-ului, creșterea de taxe, care, în special în restaurante, impactează destul de mult. Rata profitabilității a scăzut”, mai afirmă Silvia Ion.

La rândul lor, reprezentanții Macromex au explicat cât de importantă este expoziția pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul alimentar și al ospitalității.

„Este un moment prielnic să expunem toate soluțiile pe care le adresăm clienților noștri”

„Ca în fiecare an, suntem aici, și este un moment prielnic să expunem toate soluțiile pe care le adresăm clienților noștri. Vreau să transmit felicitări Horeca și Hospitality pentru organizarea acestui eveniment, este la un nivel extraordinar de înalt, iar noi încercăm să menținem ștacheta, așa cum ne-am propus în fiecare an. Este un moment prielnic să arătăm exact ce știm să facem, pe toate categoriile, punem în operă toate produsele noastre, arătând niște soluții finale pentru meniurile clienților noștri”, a declarat Liviu Trașcă, reprezentant Macromex.

La expoziția din acest an au fost prezenți și producători internaționali.

„Avem clienți strategici din străinătate pe care i-am targetat, fiind anumite pavilioane naționale, care sunt subvenționate de state precum: Italia, Spania, Moldova și Ungaria, care anul acesta au avut o participare națională fenomenală. Fiecare țară și-a adus între 5 și 15 companii producătoare care își doresc să-și facă intrarea pe piața din România. Sunt și clienți independenți, tot pe segmentul internațional, iar aici am avut o diversitate mai mare, și am avut și o surpriză destul de plăcută: am avut un client din Taiwan, care este cel mai mare producător de bublle tea din lume și își dorește intrarea pe piața din România. Anul viitor ne-am propus să atragem clienți din 10 țări și să ridicăm expoziția la nivelul european pe care ni l-am propus de la început de drum”, susține și Odai Shhab, co-organizator al expoziției.

Companiile tinere au multă nevoie de astfel de expoziții

„Reprezint compania Omnia Gusti, suntem un distribuitor național de condimente pentru industria de foodservice. Avem 4.000 de produse. Acoperim toată zona de Horeca. Este foarte important acest eveniment pentru toată piața de Horeca din România, dar pentru noi, în mod special, fiind o companie tânără, avem 7 ani de când funcționăm, ne interesează foarte tare brand awareness. Este important ca partenerii noștri să înțeleagă ce facem noi. Avem în acest moment un nivel ridicat de calitate și de seriozitate”, susține și Marian Anghel, director general Omnia Gusti.

Între 8 și 10 noiembrie 2025, Bucureștiul s-a transformat în capitala ospitalității și a retailului alimentar din Europa de Sud-Est, găzduind FoodService & Hospitality Expo, la Laminor Hall.

FoodService & Hospitality Expo este cel mai amplu eveniment dedicat industriei HoReCa din România, oferind acces la o gamă completă de soluții pentru dezvoltarea eficientă și profitabilă a afacerilor din domeniu. Ediția din 2025 promite să fie cel mai important eveniment al anului pentru profesioniștii din ospitalitate, contribuind activ la modelarea viitorului HoReCa în regiune.