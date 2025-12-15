Prima pagină » Actualitate » Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?

15 dec. 2025
sursa foto: Hepta

Legenda Hollywood-ului, Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a acordat un ultim interviu criptic cu câteva luni înainte să moară într-un mod șocant, scrie en.newsner.com. 

Nu cu mult timp în urmă, el a apărut la CNN pentru a discuta despre starea industriei divertismentului și viitorul carierei sale, transmițând un mesaj care acum pare tulburător de profetic.

Mesaj tulburător

Ies la iveală detalii și mai îngrozitoare în lumina veștii regizorul de la Hollywood, Rob Reiner, și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Brentwood, Los Angeles, în weekend.

Relatările detaliază cum cuplul a fost găsit duminică, 14 decembrie, în interiorul locuinței lor din Brentwood, California. Potrivit The Mirror, autoritățile au descris scena ca fiind o dublă crimă îngrozitoare”, care a implicat ceea ce par a fi răni prin înjunghiere.

Regizorul de la Hollywood și soția sa au fost găsiți morți în casa lor de către fiica lor, Romy.

În timp ce fanii sunt îndurerați, mulți reflectă și asupra a ceea ce s-a întâmplat în lunile dinaintea morții legendei de la Hollywood.

În timpul interviului din septembrie, Reiner a vorbit cu Brianna Keilar de la CNN despre libertatea de exprimare la Hollywood și despre pericolele controlului mass-media, avertizând că Apropo, aceasta ar putea fi ultima dată când mă vedeți”.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

sursa foto: Hepta

A criticat administrația Trump

Reiner a criticat ceea ce a numit o exagerare autoritară” a administrației Trump ca răspuns la suspendarea temporară a prezentatorului emisiunii de noapte, Jimmy Kimmel. El a spus:

Controlați mass-media, controlați mesajul. Asigurați-vă doar ceea ce avem de spus și doar ceea ce credem va ajunge la public. Asta merge la 180 de grade împotriva Primului Amendament al Constituției.”

Interviul a avut loc după suspendarea lui Kimmel în urma unor comentarii controversate despre moartea activistului conservator Charlie Kirk, care au determinat rețelele afiliate să-i retragă temporar emisiunea. Comentariile lui Reiner au atras atenția pentru avertismentul lor cu privire la interferența guvernului în mass-media.

„Nu se poate întâmpla”, a continuat Reiner. Dacă se întâmplă… nu veți avea acest program. Nu veți avea pe cineva ca mine ca vorbească. Va fi vorba de mass-media de stat, iar aceasta este baza unei guvernări autoritare.”

Din păcate, la mai puțin de patru luni după, Reiner și soția sa, Michele, în vârstă de 68 de ani, au fost găsiți morți în conacul lor din Los Angeles.

