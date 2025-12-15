Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur în scandalul din justiție și a criticat poziția USR. Acesta a spus că, în mod ironic, unii lideri USR, care au dosare în justiție, vorbesc despre schimbarea legilor.

„Unii lideri USR, cu dosare în Justiție, vorbesc de schimbarea legilor. Măcar noi tăcem din gură. Avem acest pachet de legi care a fost adoptat în urmă câțiva ani, care ne-a dus la ridicarea MCV-ului, un lucru cu care noi am stat mulți ani și acest pachet de legi a contribuit. De asemenea, știu că rapoartele pe justiție pe care le primim de la Uniunea Europeană sunt unele care arată că suntem pe calea cea bună, dar orice lege poate fi îmbunătățită. Pe mine mă deranjează un pic, nu vă supărați, acest amestec al politicului în zona aceasta de justiție, și e străvezie toată povestea. Adică, o vedem, numai cine nu vrea să vadă, nu-și dă seama că e pur și simplu un joc politic pe care l-au pornit unii în România,” a declarat Grindeanu.

