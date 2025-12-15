Prima pagină » Actualitate » Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”

Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”

Bianca Dogaru
15 dec. 2025, 21:50, Actualitate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur în scandalul din justiție și a criticat poziția USR. Acesta a spus că, în mod ironic, unii lideri USR, care au dosare în justiție, vorbesc despre schimbarea legilor. 

„Unii lideri USR, cu dosare în Justiție, vorbesc de schimbarea legilor. Măcar noi tăcem din gură. Avem acest pachet de legi care a fost adoptat în urmă câțiva ani, care ne-a dus la ridicarea MCV-ului, un lucru cu care noi am stat mulți ani și acest pachet de legi a contribuit. De asemenea, știu că rapoartele pe justiție pe care le primim de la Uniunea Europeană sunt unele care arată că suntem pe calea cea bună, dar orice lege poate fi îmbunătățită. Pe mine mă deranjează un pic, nu vă supărați, acest amestec al politicului în zona aceasta de justiție, și e străvezie toată povestea. Adică, o vedem, numai cine nu vrea să vadă, nu-și dă seama că e pur și simplu un joc politic pe care l-au pornit unii în România,” a declarat Grindeanu. 

Liderul PSD a aminiti că actualele legi ale justiției au fost adoptate cu câțiva ani în urmă și au dus la ridicarea MCV-ului, un mecanism sub care România a stat mult timp. El a mai spus că rapoartele Uniunii Europene arată că România merge într-o direcție bună în domeniul justiției.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
FLASH NEWS Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
21:43
Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
ULTIMA ORĂ Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
21:18
Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
VIDEO Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
20:35
Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
SCANDAL Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
20:30
Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
DIPLOMAȚIE Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia
20:27
Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia

Cele mai noi