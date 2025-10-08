Ploi torențiale în București / INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Verificăm constant șantierele din zonele unde avem lucrări în desfășurare (P)

Infrastructură Sector 5 continuă acțiunile în teren pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă. De asemenea, compania anunță verificarea constantă a șantierelor din zonele unde sunt lucrări în desfășurare.

„Indiferent de vreme, noi suntem mereu pe teren! Am fost prezenți constant pentru a interveni rapid și a preveni efectele negative ale acumulărilor de apă, astfel încât să evităm inundațiile și disconfortul creat cetățenilor”, transmite Infrastructură Sector 5, pe Facebook.

Totodată, administrația locală anunță verificarea constantă a șantierelor din zonele unde sunt lucrări în desfășurare, pentru a se asigura că acestea sunt semnalizate corespunzător și că nu apar probleme cauzate de precipitații.

„Prin acțiuni prompte și colaborarea permanentă cu cetățenii și celelalte instituții ale statului, reușim să menținem zonele afectate sub control și să menținem siguranța locuitorilor din Sectorul 5”, precizează Infrastructură 5.

