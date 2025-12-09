Prima pagină » Diverse » PNL retrage proiectul „Golden Visa România” după analiza CSAT. Deputatul Glad Varga: E o decizie corectă în acest moment

PNL retrage proiectul „Golden Visa România” după analiza CSAT. Deputatul Glad Varga: E o decizie corectă în acest moment

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 15:25, Diverse
Deputatul PNL Glad Varga

Liberalii au iniţiat un proiect de lege despre al cărui scop spun că a fost acela „de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.” Consiliul Suprem de Apărare a Ţării l-a declarat însă periculos pentru siguranţa naţională. 

Iniţiatorii  „Golden Visa România” au decis retragerea acestuia, în urma recomandărilor primite din partea CSAT şi ASF.

„Este un proiect pe care l-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.

Respect punctele de vedere transmise de instituțiile statului și e lesne de înțeles că orice proiect trebuie să respecte pe deplin standardele de securitate și cadrul european în care România funcționează. De aceea, retragerea proiectului este o decizie corectă în acest moment.

Pentru claritate, fac mențiunea că proiectul a fost inițiat de subsemnatul; restul colegilor mei (17 senatori și 16 deputați) au fost simpli co-semnatari”, spune Glad Varga, iniţiatorul proiectului.

De asemenea, liberalul justifică retragerea proiectului prin aceea că iniţiatorii au înţeles „minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil”.

„Câteva precizări suplimentare. Am inițiat mecanismul Golden Visa pornind de la o realitate simplă și îngrijorătoare: România are, în prezent, unul dintre cele mai necompetitive cadre din UE pentru atragerea investitorilor străini care solicită drept de ședere. Reglementarea actuală – art. 43 din OUG 194/2002 – impune condiții cumulative:

  • investiție de minimum 100.000 de euro,
  • crearea a cel puțin 10 locuri de muncă,
  • iar viza de lungă ședere se acordă pentru doar 90 de zile.

Proiectul inițial prevedea, încă de la început, două etape obligatorii, tocmai din rațiuni de securitate:

  1. verificarea și aprobarea preliminară, pentru a permite analiza de securitate și validarea eligibilității investiției;
  2. realizarea efectivă a investiției, urmată de obținerea dreptului de ședere doar după confirmarea conformității.

În urma comunicărilor și consultărilor instituționale, am înțeles minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil, am solicitat retragerea proiectului. Nu există niciun alt interes în acest demers decât unul singur: să atragem capital serios în România, în condiții de securitate, transparență și responsabilitate față de statul român și investitori”, se mai arată în postarea lui Glad Varga, de pe Facebook.

