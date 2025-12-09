PNL retrage proiectul „Golden Visa România” după analiza CSAT. Deputatul Glad Varga: E o decizie corectă în acest moment

Liberalii au iniţiat un proiect de lege despre al cărui scop spun că a fost acela „de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.” Consiliul Suprem de Apărare a Ţării l-a declarat însă periculos pentru siguranţa naţională.

Iniţiatorii „Golden Visa România” au decis retragerea acestuia, în urma recomandărilor primite din partea CSAT şi ASF.

„Este un proiect pe care l-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice. Respect punctele de vedere transmise de instituțiile statului și e lesne de înțeles că orice proiect trebuie să respecte pe deplin standardele de securitate și cadrul european în care România funcționează. De aceea, retragerea proiectului este o decizie corectă în acest moment. Pentru claritate, fac mențiunea că proiectul a fost inițiat de subsemnatul; restul colegilor mei (17 senatori și 16 deputați) au fost simpli co-semnatari”, spune Glad Varga, iniţiatorul proiectului.

De asemenea, liberalul justifică retragerea proiectului prin aceea că iniţiatorii au înţeles „minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil”.

„Câteva precizări suplimentare. Am inițiat mecanismul Golden Visa pornind de la o realitate simplă și îngrijorătoare: România are, în prezent, unul dintre cele mai necompetitive cadre din UE pentru atragerea investitorilor străini care solicită drept de ședere. Reglementarea actuală – art. 43 din OUG 194/2002 – impune condiții cumulative: investiție de minimum 100.000 de euro,

crearea a cel puțin 10 locuri de muncă,

iar viza de lungă ședere se acordă pentru doar 90 de zile. Proiectul inițial prevedea, încă de la început, două etape obligatorii, tocmai din rațiuni de securitate: verificarea și aprobarea preliminară, pentru a permite analiza de securitate și validarea eligibilității investiției; realizarea efectivă a investiției, urmată de obținerea dreptului de ședere doar după confirmarea conformității. În urma comunicărilor și consultărilor instituționale, am înțeles minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil, am solicitat retragerea proiectului. Nu există niciun alt interes în acest demers decât unul singur: să atragem capital serios în România, în condiții de securitate, transparență și responsabilitate față de statul român și investitori”, se mai arată în postarea lui Glad Varga, de pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI: