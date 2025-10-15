Prima pagină » Turism » Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL

Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL

16 oct. 2025, 00:53, Turism
Mai mulți parlamentari PNL au depus în Parlament un proiect de lege prin care străinii pot obține drept de ședere timp de 5 ani dacă plătesc o anumită sumă pentru „vize de aur”.

Măsura se aplică însă doar investitorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. Spre deosebire de alte țări membre UE, statul român nu are o legislație care să permită dreptul investitorilor asiatici de exemplu pentru a locui temporar în țara noastră, chiar dacă contribuie la dezvoltarea economică cu investiții pasive.

Cât i-ar putea costa pe investitorii asiatici să obțină „viza de aur”

Statele europene folosesc de mai mulți ani scheme „Golden Visa” pentru a atrage miliarde de euro prin obligațiuni guvernamentale, fonduri sau prin investiții în sectorul imobiliar. Dacă proiectul de lege trece de votul Parlamentului,  investitorii asiatici sau americani vor putea plăti 400.000 de euro pentru „vize de aur” pentru ședere temporară de 5 ani.

„Scopul este să atragem cât mai mulți bani în România, cât mai multe investiții directe. Vorbim despre persoane terțe, deci, din afara UE, cărora le dăm posibilitatea să obțină un permis de ședere temporar de 5 ani. E un instrument modern pe care îl folosesc și multe alte state europene și care a condus la creșterea acestor investiții de care, cu siguranță, România are nevoie. O să solicităm procedura de urgență și sperăm să îl avem aprobat până la finalul acestei sesiuni parlamentare”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

O să solicităm procedura de urgență și sperăm să îl avem aprobat până la finalul acestei sesiuni parlamentare”, a mai declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului, potrivit Antena 3 CNN.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a lansat site-ul dedicat „gold card”, o viză permanentă pentru Statele Unite care este vândută cu 5 milioane de dolari investitorilor și oamenilor de afaceri din afara SUA.

Sursa Foto: Envato

