(P)Primăria Sector 5: „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A"

Ioana Zafira
26 feb. 2026, 09:00
(P)Primăria Sector 5:

„Suntem la un telefon distanţă” transmite Primăria Sector 5 cetăţenilor, în cadrul unei campanii de reciclare selectivă a deşeurilor. 

„ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” este numele campaniei derulate la nivelul Primăriei Sectorului 5.

„Nu lăsa deşeurile reciclabile să se amestece cu restul! Începând cu data de 01.02.2026, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. îți aduce o nouă ofertă pentru colectarea și transportarea deşeurilor reciclabile, adaptată nevoilor comunității.

Fă parte din schimbare şi contribuie la un mediu mai curat! Împreună putem face diferenţa!”, transmite primăria.

Administraţia pune la dispoziţia cetăţenilor şi un număr de contact pentru orice fel de întrebări ar putea avea legate de tarife pentru diveresele tipuri de utilizatori.

„Suntem la un telefon distanţă: 031 9450

WWW.SALUBRIZARE 5.RO

[email protected]”, sunt datele de contact puse la dispoziţia locuitorilor din sector.

(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni

(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații pe mai multe străzi din Sectorul 5

