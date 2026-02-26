(P)Primăria Sector 5: „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A”

„Suntem la un telefon distanţă” transmite Primăria Sector 5 cetăţenilor, în cadrul unei campanii de reciclare selectivă a deşeurilor.

„ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” este numele campaniei derulate la nivelul Primăriei Sectorului 5.

„Nu lăsa deşeurile reciclabile să se amestece cu restul! Începând cu data de 01.02.2026, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. îți aduce o nouă ofertă pentru colectarea și transportarea deşeurilor reciclabile, adaptată nevoilor comunității.

Fă parte din schimbare şi contribuie la un mediu mai curat! Împreună putem face diferenţa!”, transmite primăria.