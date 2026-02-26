Prima pagină » Economic » Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere

Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere

26 feb. 2026, 10:52, Economic
Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2026, față de 1,6% cât a estimat în septembrie. Datele raportului „Regional Economic Prospects” mai arată că deficitul fiscal ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an. 

Estimarea preliminară pentru 2025 a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare indica un avans de 0,9% al PIB-ul României în 2025, un nivel similar cu cel prognozat în septembrie. Creșterea economică din 2026 și avansul de 2,7% din 2027 sunt susținute de un proiect al absorbției fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare și rezilineță) și îmbunătățirea balanței comerciale. De asemenea, BERD avertizează cu privire la faptul că creșterea externă slabă este o sursă importantă de risc de evoluție negativă.

„Creşterea economică a rămas redusă în 2025, estimată la 0,9%. O intensificare a investiţiilor finanţate din fonduri europene şi redresarea exporturilor de mărfuri au compensat parţial slăbiciunea consumului privat, pe fondul unei scăderi de 5% a salariilor reale în al doilea semestru al anului. Încrederea companiilor rămâne sumbră, pe fondul turbulenţelor politice din primul semestru al anului şi a măsurilor de consolidare fiscală implementate în a doua parte a lui 2025”, se arată în raportul publicat de instituția financiară. 

Se estimează că deficitul fiscal s-a atenuat, de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% din PIB în 2025, și ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an. De asemenea, creșterea TVA și a prețurilor la energie au dus la finalul anului la majorarea ratei anuale a inflației la nivelul de vârf de 9,7%, cel mai ridicat nivel din UE. În acest sens, Banca Națională a României a decis să mențină rata dobânzii restrictivă, pentru a combate presiunile inflaționiste persistente, apreciază BERD.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
REACȚIE Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
11:40
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
EXCLUSIV Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
18:35
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
DESTINAȚII Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
17:42
Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026
FLASH NEWS Gigantul rus Lukoil reacționează după ce statul român a instituit supravegherea extinsă asupra activelor din România. Poziția oficială cu privire la perimetrul Trident din Marea Neagră
16:27
Gigantul rus Lukoil reacționează după ce statul român a instituit supravegherea extinsă asupra activelor din România. Poziția oficială cu privire la perimetrul Trident din Marea Neagră
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe