Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2026, față de 1,6% cât a estimat în septembrie. Datele raportului „Regional Economic Prospects” mai arată că deficitul fiscal ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an.

Estimarea preliminară pentru 2025 a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare indica un avans de 0,9% al PIB-ul României în 2025, un nivel similar cu cel prognozat în septembrie. Creșterea economică din 2026 și avansul de 2,7% din 2027 sunt susținute de un proiect al absorbției fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare și rezilineță) și îmbunătățirea balanței comerciale. De asemenea, BERD avertizează cu privire la faptul că creșterea externă slabă este o sursă importantă de risc de evoluție negativă.

„Creşterea economică a rămas redusă în 2025, estimată la 0,9%. O intensificare a investiţiilor finanţate din fonduri europene şi redresarea exporturilor de mărfuri au compensat parţial slăbiciunea consumului privat, pe fondul unei scăderi de 5% a salariilor reale în al doilea semestru al anului. Încrederea companiilor rămâne sumbră, pe fondul turbulenţelor politice din primul semestru al anului şi a măsurilor de consolidare fiscală implementate în a doua parte a lui 2025”, se arată în raportul publicat de instituția financiară.

Se estimează că deficitul fiscal s-a atenuat, de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% din PIB în 2025, și ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an. De asemenea, creșterea TVA și a prețurilor la energie au dus la finalul anului la majorarea ratei anuale a inflației la nivelul de vârf de 9,7%, cel mai ridicat nivel din UE. În acest sens, Banca Națională a României a decis să mențină rata dobânzii restrictivă, pentru a combate presiunile inflaționiste persistente, apreciază BERD.

