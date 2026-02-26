Prima pagină » Actualitate » Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane

Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane

26 feb. 2026, 10:50, Actualitate
Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane

Procurorii au descins la clubul The Buddhist din București, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii ar fi prins în flagrant mai multe persoane, iar în timpul intervenției ar fi fost găsite și substanțe interzise, inclusiv cocaină.

Sursele citate susțin că este vorba despre un grup organizat, acuzat de trafic de persoane și spălare de bani. Capul rețelei ar fi chiar patronul clubului, care, alături de alți suspecți, urmează să fie adus la audieri.

Peste 19 milioane de lei, obținuți din activități ilegale

Anchetatorii suspectează că sumele obținute din exploatarea tinerelor ar depăși 19 milioane de lei. Femeile ar fi fost obligate să practice prostituția, iar banii ar fi fost ulterior introduși în circuitul legal prin diverse metode, susțin aceleași surse.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga amploare a activității infracționale.

AUTORUL RECOMANDĂ

Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție

Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
ULTIMA ORĂ Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
11:33
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
ADMINISTRAȚIE Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”
11:28
Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
CONTROVERSĂ Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
11:44
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
REACȚIE Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
11:40
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
FLASH NEWS Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției
11:32
Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției

Cele mai noi

Trimite acest link pe