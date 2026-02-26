Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane

Procurorii au descins la clubul The Buddhist din București, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii ar fi prins în flagrant mai multe persoane, iar în timpul intervenției ar fi fost găsite și substanțe interzise, inclusiv cocaină.

Sursele citate susțin că este vorba despre un grup organizat, acuzat de trafic de persoane și spălare de bani. Capul rețelei ar fi chiar patronul clubului, care, alături de alți suspecți, urmează să fie adus la audieri.

Peste 19 milioane de lei, obținuți din activități ilegale

Anchetatorii suspectează că sumele obținute din exploatarea tinerelor ar depăși 19 milioane de lei. Femeile ar fi fost obligate să practice prostituția, iar banii ar fi fost ulterior introduși în circuitul legal prin diverse metode, susțin aceleași surse.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga amploare a activității infracționale.

AUTORUL RECOMANDĂ