„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 10:43, Știri externe
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Cresc tensiunile între Statele Unite și Cuba, după ce Autoritățile de la Havana au transmis că patru persoane au fost ucise și altele șase au fost rănite, după ce o ambarcațiune înregistrată în SUA ar fi pătruns în apele teritoriale ale Cubei și ar fi deschis focul. Incidentul a amplificat tensiunile dintre Havana și Washington.

Autoritățile din Cuba au anunțat că forțele de securitate au ucis patru persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni rapide înregistrate în Statele Unite, după ce aceasta ar fi deschis focul în apele teritoriale cubaneze. Incidentul s-a soldat și cu cel puțin șase răniți, potrivit SkyNews.com.

Conform Ministerul de Interne al Cubei, ambarcațiunea s-a apropiat la mai puțin de o milă marină de Falcones Cay, pe coasta de nord a insulei. Vasul a fost interceptat de o unitate de patrulare cubaneză, formată din cinci membri, înainte de izbucnirea schimbului de focuri.

Autoritățile cubaneze susțin că echipajul ambarcațiunii a tras primul, rănind comandantul navei de patrulare. Forțele cubaneze au ripostat, ucigând patru persoane și rănind alte șase. Răniții au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale, au transmis oficialii de la Havana.

Totodată, Cuba a confirmat că ambarcațiunea era înregistrată în statul Florida și a furnizat numărul de înmatriculare autorităților americane. Ministerul de Interne a precizat că o anchetă este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Reacția Statelor Unite

Incidentul a generat reacții ferme în SUA. Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a anunțat declanșarea unei anchete în cooperare cu agenții statale și federale.

Congresmanul din Florida Carlos Gimenez a cerut o investigație „urgentă”, catalogând incidentul drept un „masacru”. Acesta a solicitat autorităților americane să stabilească dacă printre victime se află cetățeni sau rezidenți legali ai SUA.

Incidentul armat are loc într-un context foarte complicat, marcat de tensiuni accentuate între Washington și Havana. Cooperarea bilaterală în domenii precum combaterea traficului de droguri a stagnat în ultimele luni, iar SUA au intensificat presiunea economică asupra Cubei, inclusiv prin restricții ce afectează livrările de petrol.

Oficialii cubanezi au reafirmat angajamentul statului de a-și apăra suveranitatea și apele teritoriale. Pe fondul acestor evoluții, Canada a anunțat că pregătește un pachet de sprijin pentru Cuba.

