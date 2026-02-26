Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”

Dumitru Dragomir s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de previziuni făcute în legătură cu fotbalului românesc, fapt ce i-a adus supranumele „Oracolul din Bălcești”. Fostul șef al LPF „lovește” și acum: a anunțat care echipă va fi campioana României, scrie PROSPORT.

Mai mult, Dragomir anticipează că va câștiga titlul „la 10 puncte distanță”.

Dragomir e convins: „Joacă bine”

Așadar, în privința calculelor pe care le-a făcut, „Corleone” este sigur pe el: lupta la titlu nici nu mai contează, o formație este mult peste restul rivalelor din Superligă.

Potrivit Prosport, Dragomir a răspuns scurt la întrebarea dacă oltenii mai pot fi opriți, într-o intervenție la Fanatik: „Nu!”. Apoi, a detaliat: „Va lua titlul la 6, 7, 10 puncte distanță. Joacă bine!”.

În stilul său direct, fostul șef al Ligii a explicat că actuala echipă a Craiovei este rezultatul unui proces început în mandatul lui Mirel Rădoi și continuat inteligent de actualul antrenor, Filipe Coelho. El a arătat că Ștefan Baiaram, vedeta Craiovei, a ajuns rezervă într-o formație care produce rezultate.

„Echipă făcută de Rădoi, continuată de un antrenor isteț (n.r. – Filipe Coelho). Păi, dacă a ajuns rezervă cel mai bun jucător al Craiovei, Baiaram…”, a declarat Dumitru Dragomir.

Referitor la FCSB și situația campioanei en-titre, „Oracolul din Bălcești” spune că decisiv va fi duelul cu UTA, de la Arad:

„Obligatoriu, FCSB trebuie să bată la UTA. Și UTA joacă bine, băi! Mihalcea e unul din bunii antrenori tineri care vin pe turnantă. E antrenor, ține minte ce îți spun! Și eu zic că va bate la porțile echipelor naționale peste câțiva ani. Are o stăpânire extraordinară și o inteligență. Uite ce a făcut din UTA. UTA, ca valoare, e sub Slobozia”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho tot nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”

Sorin Cârţu, mesaj pentru cei de la Universitatea Craiova în LUPTA pentru titlu: „Să ţinem la tăvăleală și la şmecherii”