Dimineață rece în București și în țară, dar – până la această oră – meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări, informări meteo sau coduri de înrăutățire a vremii. Este în vigoare, până la ora 11:00, doar un cod galben de ceață în județul Timiș.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi, 26 februarie 2026, dar și în următoarea perioadă.

„Vremea capătă un aspect termic mai favorabil, primăvara calendaristică își face simțită prezența în mare parte din teritoriu.

Vom avea valori termice cuprinse între 12 și 14 grade prin regiunile vestice, dar și în celelalte regiuni, dar nopțile vor fi puțin mai răcoroase.

Vorbim de temperaturi oarecum normale pentru această perioadă.

În ceea ce privește Bucureștiul, vorbim și aici de temperaturi favorabile, adică un început bun de primăvară, cu temperaturi cuprinse între 8 și 10 grade.

Și, pentru perioada următoare, se preconizează o stabilitate atmosferică și nu vom mai avea parte de fenomene meteorologice severe”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

-11 grade grade la Iezer, în această dimineață

În această dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer, acolo unde termometrele au arătat minus 11 grade Celsius.

Au fost minus 6 grade la Miercurea Ciuc și minus 3 grade la Cluj-Napoca și Târgu Mureș

La Suceava, la aceeași oră, a fost minus 1 grad Celsius și ningea, potrivit ANM.

La ora 08:00, la Bistrița erau minus 5 grade, iar termometrele arătau 0 grade în partea de vest a țării, la Oradea, Arad, Timișoara și Deva.

În București erau 2 grade, iar cerul era acoperit. Au fost 0 grade la Botoșani și Iași, iar pe litoral se înregistrau 0 grade la Sulina și 1 grad la Constanța.

