Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile

În urmă cu trei zile, pe 23 februarie, credincioșii au intrat oficial în cele 40 de zile de post. În această perioadă, unele dintre persoane aleg să țină post și să nu consume alimente de origine animală: carne, lactate, ouă, chiar și pește. Excepția reprezintă zilele în care există dezlegare la pește și vin. Iată mai jos, în articol, ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie.

În timpul postului, unii dintre creștini aleg să nu consume produse de origine animală, precum carnea, lactatele (lapte, brânză, iaurt, unt), nici ouă sau pește. De asemenea, multe persoane aleg să evite consumul produselor procesate, care se găsesc în comerț, putând avea și derivate din produse animale.

Postul, în general, reprezintă o perioadă de eflecție spirituală, de reconectare cu tradiția. Există, în schimb, greșeli alimentare care ar putea să afecteze digestia, precum și stare de energie. De aceea, specialiștii atrag atenția asupra greșelilor pe care ar trebui să le eviți, în cele 40 de zile de post.

Greșeli comune în timpul postului

Există 5 greșeli comune care ar putea fi făcute în perioada Postului Paștelui. În primul rând, ar fi ideal să se evite consumul excesiv de produse ultraprocesate care sunt comercializate „de post”. Printre acestea se numără diverse snackuri vegetale, precum și șnițelele vegetale.

Altfel, atenție la carbohidrații rafinați și să nu fie consumate proteine vegetale în exces, în lipsa proteinelor. Există posibilitatea să se piardă masa musculară și să apară dezechilibre hormonale. De asemnenea, se recomandă un consum moderat de soia procesată și să se efectueze combinații alimentare corecte (orez cu fasole / hrișcă; semințe, nuci; leguminoase), arată Click.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ