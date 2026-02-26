Islanda va organiza un referendum în „lunile următoare” pe tema reluării negocierilor de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de premierul țării, Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite recente în Polonia.

„Deschiderea unei oportunități”

„În lunile următoare vom organiza un referendum privind deschiderea negocierilor, negocierile de aderare pentru ca Islanda să se alăture eventual UE”, a declarat Frostadottir miercuri, într-o conferință de presă comună alături de omologul său polonez Donald Tusk, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

Premierul Islandei a punctat că reluarea negocierilor înseamnă „deschiderea unei oportunități” pentru țară, dar și în perspectiva unei mai bune integrări a Islandei în Europa.

Islanda a înghețat negocierile de aderare la UE în anul 2013, după ce bifase o treime din capitolele de negociere

Anunțul privind intenția de a relua oficial negocierile de aderare la UE a fost publicată inițial de publicația POLITICO, la începutul săptămânii. POLITICO relata că discuțiile de aprofundare a relației dintre UE și Islanda și chiar reluarea negocierilor de aderare au început înainte de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Anunțul făcut de premierul Islandei survine în contextul în care amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda au făcut ca problema aderării la UE să devină și mai presantă pentru Islanda.

Trebuie amintit că inițial, Islanda a depus cererea de aderare la UE în anul 2009, în plină criză financiară globală. Peste 4 ani, în decembrie 2013, guvernul de la acel moment a înghețat negocierile, invocând urgența de redresare rapidă a economiei islandeze. Mai mult, în martie 2015, Islanda a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată la aderarea la UE. Înainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda încheiase chiar o treime din capitolele de negociere. În prezent, creșterea costului vieții și războiul din Ucraina au contribuit la resuscitarea interesului Islandei de a adera la Uniunea Europeană, potrivit sondajelor de opinie.

