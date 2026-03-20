PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri urgente pentru a combate creșterea accelerată a prețului la combustibil

Bianca Dogaru
Într-un comunicat oficial transmis către Ilie Bolojan, PSD i-a cerut premierului să ia decizii urgente pentru a combate efectele negative din piața de carburanți, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. 

Partidul social-democrat a precizat că propunerile formulate de miniștrii de la Energie și Agricultură, care veneau cu soluții concrete pentru reglarea prețului la carburant, au fost blocate din cauza indeciziei lui Bolojan.

„PSD îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan,” se arată în comunicat. 

PSD a scos în evidență și reacția fermă a celorlalte state, care au venit în ajutorul cetățenilor prin măsuri menite să atenueze șocul produs pe piața internațională a țițeiului.

„Peste tot în lume, guvernele au inițiat măsuri ferme și acționează pentru a-și proteja cetățenii și firmele în urma șocului produs pe piața internațională a țițeiului și a altor produse derivate. În acest context al schimbărilor majore și rapide care se produc la nivel global, lipsa unei decizii nu mai reflectă calcul atent sau cumpătare, ci o incapacitate gravă de a reacționa pentru prevenirea unor riscuri ce pot afecta populația și economia națională.”

La final, partidul subliniază necesitatea luării unei decizii urgente pentru a evita un posibil blocaj.

„România nu își mai permite astfel de blocaje! Fiecare zi de întârziere în formularea unei decizii guvernamentale în această chestiune amplifică îngrijorările și incertitudinile din societate și economie. România are nevoie de un guvern responsabil, care să fie capabil să reacționeze rapid și hotărât pentru preîntâmpinarea crizelor de la pe plan internațional!”

