Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – la Mircurea Ciuc. Au fost 0 grade Celsius.
În același timp, pe litoral – la Sulina – s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții – 13 grade Celsius.
La ora 07:00, potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea în cursul zilei de astăzi.
„Astăzi va continua să se încălzească. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării.
În București, temperatura maximă va fi de 23-25°. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, la noapte, va fi de 6-8°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: