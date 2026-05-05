Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – la Mircurea Ciuc. Au fost 0 grade Celsius.

În același timp, pe litoral – la Sulina – s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții – 13 grade Celsius.

La aceeași oră, la București și la Ploiești au fost 5 grade Celsius, cu aer cețos.

La ora 07:00, potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României.

ANM: „Abateri pozitive de 5-7°”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea în cursul zilei de astăzi.

„Astăzi va continua să se încălzească. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării.

Vor fi abateri pozitive de 5-7°.

Cerul va fi variabil, mai mult semin dimineaț. După-amiaza vor fi înnorări. Izolat vor fi averse și descărcări electrice.

La munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și estul Munteniei și în nordul Olteniei, vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi de 16-17 grade pe litoral șivor ajunge până în jurul a 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș.

În București, temperatura maximă va fi de 23-25°. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, la noapte, va fi de 6-8°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

