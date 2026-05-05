Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case

E revoltă la marginea Iașiului. Localnicii din comuna Rediu cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case, scrie Ziarul de Iași.

Se pare că, răbdarea locuuitorilor de aici ar fi ajuns la limită. După ce au reușit să blocheze, în ultima clipă, un proiect care ar fi adus patru blocuri de patru etaje în satul Breazu, localnicii se organizează acum să schimbe regulile definitiv. Ei vor un referendum și vor ca ei, nu primarul, consilierii sau investitorii din afară, să decidă cum arată locul în care trăiesc.

Astfel, în următoarele săptămâni, locuitorii comunei Rediu vor fi întrebați dacă sunt de acord ca, între casele individuale, să nu poată fi construite blocuri cu mai mult de un etaj. Petiția pentru organizarea referendumului a fost lansată luni, 4 mai, de Ion Constantinescu, consilier local în Rediu (din partea partidului Forța Dreptei). Este nevoie de 500 de semnături.

