Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată

Este a treia zi de dezbateri pe proiectul de buget pe 2026, iar azi, va ajunge și la plen. A fost scandal de proporții în comisiile reunite unde s-a dezbătut amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici. Inițial, propunerea a trecut cu voturile UDMR și ale unor parlamentari din Opoziție, după ce AUR a ales să nu îi mai sprijine pe social-democrați și să nu voteze. După ce a fost declarat adoptat, amendamentul a fost respins pe motiv că regulamentul a fost interpretat greșit. Ulterior, reprezentanții PSD au părăsit furioși sala și i-au acuzat pe colegii de Coaliție de la USR și PNL să vor să fure „un vot democratic”.

UPDATE: Ședință de urgență în biroul lui Grindeanu

PSD refuză ca amendamentul să nu treacă. Social-democrații au venit în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru a găsi o rezolvare. Dupa finalizarea lucrărilor în comisie, în mod normal, se face un raport, însă, în acest moment, documentul nu poate fi redactat, deoarece nu este clară forma în care ar trebui prezentat. Dacă este întocmit greșit și e sesizat la CCR, bugetul riscă să pice.

Sedința Comisiilor reunite se amână până la ora 15.

UPDATE: „PNL și USR vor să facă orice pentru a nu trece amendamentul”, spune Ministrul Muncii

Florin Manole, care a părăsit și el sala în momentul în care propunerea PSD a fost respinsă, susține că „PNL și USR vor să facă orice pentru a nu trece acest amendament”. Vezi AICI

„Este un conflict pe procedură de la un minut la altul. Asta se întămplă exclusiv pentru că PNL și USR vor să facă orice, inclusiv să inventeze procedura și să abuzeze, doar ca să nu treacă acest amendament și să dea 1 leu un plus pensionarilor. Sunt complet lipsiți de empatie. Amendamentele oricum merg în plen”, a declarat Florin Manole la ieșirea din sală.

El consideră că acuzațiile partenerilor de coaliție sunt ridicole, în special cele care critică mărirea pensiilor. Ministrul amintește de succesul plafonării prețurilor la alimente și de tichetele pentru energie ca dovezi ale implicării PSD.

UPDATE: Amendamentul PSD, respins

La finalul unei runde lungi de replici tăioase inclusiv între membrii coaliției de guvernare, s-a trecut la vot în comisiile reunite de buget-finanțe: s-au înregistrat 23 de voturi „pentru” de la PSD-UDMR-SOS-PACE, 19 voturi „contra” de la USR-PNL, 9 abțineri, iar parlamentarii AUR au spus „prezent, nu votez”. Numai că de aici a început un haos: liberalii au spus că nu există o prevedere unitară a celor două comisii care să indice cum se adoptă deciziile în ședințele reunite, așa că trebuie făcută o analiză pe procedură. Ședința a fost suspendată pentru clarificări.

Proiectul bugetului intră miercuri, de la ora 16:00, în plenul reunit al Parlamentului, iar votul final este programat pentru joi.

În paralel, ședința a fost marcată și de un schimb dur de replici între ministrul Muncii, Florin Manole, și deputatul PNL Robert Sighiartău, pe fondul disputei mai largi despre pachetul social al PSD.

Miza este una importantă: unul dintre amendamente prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, a familiilor care au în întreținere copii cu handicap și pentru acordarea unui ajutor financiar către aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Ministrul Muncii a susținut anterior că pachetul îi vizează și pe cei peste 300.000 de copii din familii monoparentale, cu venituri foarte mici sau cu dizabilități.

PNL contestă însă sustenabilitatea financiară a măsurii. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că Ministerul Muncii a primit deja aproximativ 2,5 miliarde de lei peste limita inițială și că 1,7 miliarde de lei pentru aceste plăți ar fi fost deja acoperite, în timp ce suma suplimentară cerută de PSD ar împinge cheltuiala în deficit. De partea cealaltă, Florin Manole a susținut că sursa de finanțare este clar indicată în buget, la capitolul acțiuni generale al Ministerului Finanțelor.

UPDATE: PSD a părăsit ședința

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că parlamentarii PSD nu mai participă la dezbaterea legii bugetului. Ședința comisiilor reunite de buget a continuat fără parlamentarii PSD.

Comisiile reunite de buget au aprobat bugetul Ministerului Muncii în forma propusă de guvern, fără amendamentul PSD cu ajutoare pentru pensionari. Ședința a fost suspendată până la ora 13.00.

Cine primește bani

Măsurile propuse vizează direct persoanele cu venituri mici. Printre ele apar:

ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari

sprijin pentru familiile cu venituri reduse

bani pentru familiile care au copii cu dizabilități

ajutoare punctuale pentru pensionari militari cu pensii mici

În plus, PSD propune eliminarea contribuției la sănătate pentru anumite categorii, precum mame, veterani sau persoane cu dizabilități.

Scandal în Comisia de Muncă

Deputatul Cezar Dragoescu de la USR a spus că amendamentul încalcă protocolul coaliției de guvernare, iar ministrul Muncii i-a răspuns că „protocolul de coaliție nu plătește la supermarket, nu plătește facturi”.

Deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a spus că „ditamai coaliția nu suntem în stare să găsim 1 miliard, e jenant”.

Din partea AUR, deputatul Ramona Ioana Bruynseels a spus că cei doi miniștri prezenți în sală, Nazare (PSD) și Manole (PNL), „parcă sunteți la o emisiune TV, vă dați replici, asta trebuia să discutați în coaliție”. „Fie ne mințiți, fie această coaliție este totalmente nefuncțională”, a completat ea, „caz în care știți ce aveți de făcut”.