Fiica unui deputat AUR, numită viceconsul la Torino, deși nu ar îndeplini criteriile legale. MAE ar fi refuzat să ofere explicații

Fiica deputatului AUR, Ciprian Paraschiv, a fost numită în funcția de viceconsul la Consulatul României din Torino, la scurt timp după ce tatăl ei a fost ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, transmite 7iași. Decizia a fost luată în aprilie 2025, pe vremea când Ministerul Afacerilor Externe era condus de Emil Hurezeanu, cu susținerea Partidul Național Liberal.

Andreea Paraschiv, 26 de ani, fiica proaspătului deputat AUR, Ciprian Paraschiv, a devenit viceconsul la Consulatul României din Torino în 2025.

Potrivit legislației care reglementează statutul personalului consular, pentru promovarea în funcția de viceconsul este necesară o vechime de minimum patru ani în poziția de agent consular. În cazul Adinei Andreea Paraschiv, aceasta avea la momentul numirii o experiență de puțin peste doi ani în sistem, potrivit 7iasi.

În mod obișnuit, numirile și angajările din cadrul instituțiilor diplomatice sunt supuse verificărilor realizate de Serviciul de Informații Externe.

Ministerul Afacerilor Externe condus de Oana Țoiu (USR) ar fi refuzat să ofere informații jurnaliștilor privind numirea Adinei Andreea Paraschiv, însă instituția a comunicat că „informațiile cu privire la datele personale sunt exceptate de la accesul liber”.

Singurele informații despre activitatea diplomatică a Adinei Andreea Paraschiv se găsesc pe pagina de facebook a Consulatului: o participare la un concert de colinde și o alta la antrenamentele unei echipe de gimnastică.