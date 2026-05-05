Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion

Gigi Becali, fost deputat AUR, în prezent neafiliat, s-a prezentat astăzi în Parlament, pentru a vota moțiunea de cenzură. Latifundiarul din Pipera a declarat că, după părerea sa, moțiunea va trece.

Becali a mers în parlament să voteze moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan

Milionarul a transmis că nu a fost contactat de reprezentanții PSD pentru a le asigura votul împotriva premierului. Întrebat dacă s-a împăcat cu George Simion, vizibil iritat de întrebare, Becali a punctat că cei doi nu sunt certați, însă nu e va mai pune problema de ”tovărășie”.

”Eu doar am venit să votez moțiunea, atât, nu m-a contactat nimeni. Niciodată în viața lor nu vor fi la guvernare(n.r. AUR). Eu am decis să vin, eu votez online. Am prezență maximă. Eu nu știu, nu mă bag, nu mă interesează, am venit doar să votez moțiunea. Nu mă interesează pe mine.

(n.r. v-ați împăcat cu domnul Simion?) Da, m-am împăcat cu el, ce treabă are? Sunt certat cu oamenii? Salut-salut, n-am nicio treabă. Dar ca să fie vreodată vreo tovărășie cu el sau vreo înțelegere, niciodată”, a declarat Gigi Becali.

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

România intră într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării. La ora 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.