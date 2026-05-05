Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”

Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesja pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a transmis că cifrele din sondajele de opinie nu mai pot fi ignorate , iar direcția în care țara merge trebuie schimbată. Acesta a punctat că România plătește prețul încăpățânării lui Ilie Bolojan, care ar fi refuzat atât soluțiile propuse de PSD de-a lungul timpului, cât și dialogul cu partidul.

”Sacrificiile au fost reale. Rezultatele sunt inexistente”

Marius Budăi a menționat că, pe lângă cifrele clare din sondaje, din care reiese că românii nu sunt deloc încântați de deciziile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan, sunt importante și cifrele oficiale în ceea ce privește economia, consumul populației sau locurile de muncă. Budăi susține că rezultatele Executivului condus de Bolojan au fost inexistente.

”Există un moment când datele nu mai pot fi ignorate. Acel moment a sosit.

Nu vorbim de lupte politice. Vorbim de cifre oficiale care arată, fără echivoc, că direcția impusă de domnul prim-ministru Bolojan a lovit direct în viața a milioane de oameni. Oameni, nu simple cifre.

80% dintre cetățenii români spun că țara merge în direcția greșită. Și au dreptate. Inflația s-a dublat – de la 4,9% la 9,9%. Salariile reale au scăzut cu 14% în educație, cu 14% în administrație, cu 10% în sănătate. Seniorii noștri au pierdut 8,3% din puterea de cumpărare. Consumul populației a scăzut cu 6,2%. Economia a intrat în recesiune. De la o creștere de 1%, am ajuns la o contracție de 1,9%. Am pierdut peste 50.000 de locuri de muncă. Șomajul în rândul tinerilor a sărit de la 22,9% la 29,4%. Investițiile publice au fost tăiate. Taxele au crescut, datoria publică a crescut cu 125 de miliarde de lei, dar veniturile la buget au rămas aproape neschimbate.

Sacrificiile au fost reale. Rezultatele sunt inexistente”, a transmis Marius Budăi.

Acesta a mai menționat că Partidul Social Democart a propus soluții și a cerut de nenumărate ori dialog, însă Ilie Bolojan nu ar fi fost deschis, motiv pentru care România a ajuns astăzi în această soluție. Budăi a punctat că țara plătește astăzi prețul încăpățânării premierului.

”Noi, PSD am avertizat, am propus soluții, am cerut dialog. Domnul Bolojan a ales să decidă singur. România plătește astăzi prețul acestei încăpățânări.

Oamenii care muncesc, care își cresc copiii, care au o mică afacere nu sunt statistici. Sunt cetățeni care merită o guvernare care îi pune pe ei în centru. A susține în continuare un premier cu acest bilanț nu ar fi stabilitate – ar fi iresponsabilitate.