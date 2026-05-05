Ion Cristoiu: Așa-zisul Om mare Ilie Bolojan s-a dovedit un om mic, ca toți politrucii postdecembriști, de altfel

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Cu o oră și ceva înainte de a începe dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan a convocat o nouă ședință de Guvern extraordinară, în cadrul căreia s-au luat o camionetă de măsuri. Această ședință urmează celei de ieri, unde iar s-a luat o camionetă de măsuri. Toate datele arată că moțiunea de cenzură va trece și că Guvernul Ilie Bolojan își trăiește ultimele minute. Un observator străin ar rămâne surprins.

Pentru că orice om de bun simț european, orice om de bun simț democratic, politic, nu ia măsuri acum, când știe că o să plece pentru că se gândește că așa ceva o fac hoții de buzunare, hoții de poșete, nu bandiții care sparg băncii, ăștia. În mod normal, aștepți să vezi rezultatele moțiunii. Trece, nu trece, după asta, dacă supraviețuiești, iei măsuri.”, a spus publicistul.

„Asta e. Însă în cazul lui Ilie Bolojan apare o noutate. Ilie Bolojan, atât azi, cât și ieri, a aruncat cu bani. Ședința de Guvern de ieri s-a lăsat cu 4 miliarde de lei luate repede de la buget și date pentru ceea ce PSD ar numi protecție socială. Deci acte privind împrumuturi pentru autoritățile locale, continuare a programului „Nouă Casă”, scheme de sprijin pentru agricultură, majorarea cheltuielilor salariale la două regii aflate în subordinea BNR.

Deci, BNR-ul, condus de penalul Mugur Isărescu, are nevoie de creșteri de salarii. S-a grăbit să facă asta Ilie Bolojan și era de așteptat, deoarece Mugur Isărescu i-a sărit în ajutor crescând brusc euro pentru a arăta că plecând Ilie Bolojan, economia, finanțele românești se duc dracului.”, a continuat Ion Cristoiu.

„Mi-a trimis cineva o însemnare a lui Adrian Năstase din 2011, unde se plângea de același banditism politic al Băncii Naționale conduse de eternul Mugur Isărescu, cu cel care deja a putrezit, împreună cu fotoliul, în fotoliul de guvernator al BNR. Însă, această aruncare cu cu bani pe fereastră, contrazice violent imaginea lui Ilie Bolojan de om al austerității. Cu asta se mândrește.

Sunt probleme cu deficitul și a zis că trebuie să facă ordine în Finanțe reducând deficitul și punând austeritate. Eu, sigur, nu am fost de acord cu această politică de tăiere orbește. Dar uitându-mă am zis „Uite un om mare”. Demonstrații, proteste, scandaluri, Ilie Bolojan a mers înainte cu tăieri. A tăiat burse, salariile profesorilor, nu s-a uitat și am zis: „Da, mă, omul e de neînduplecat, e un om mare. Iată că aruncă cu bani”, a mai spus publicistul.

„Chiar l-am crezut pe Ilie Bolojan un om mare”

„După asta, ne-a amenințat de fiecare dată că dacă nu reușește planul de reformă, de reformare a României, el demisionează. Deci era cu demisia pe masă. Cu toate acestea, când și-a dat seama, când i s-a retras sprijinul politic, n-a demisionat. Normal era să demisioneze pentru că și cu guvern minoritar nu mai poate să mai facă acele planuri. După asta, aflăm în aceste zile că la indicațiile sale, o echipă din PNL cumpără voturi pentru moțiunea de cenzură.

Păi cum adică? Deci, sincer să fiu, chiar l-am crezut pe Ilie Bolojan, prin această încăpățânarea a sa, un om mare. Se dovedește că e un om mic. Imediat are nevoie să treacă în opoziție cu capital politic, aruncă cu bani. Acum văd că sunt bani, nu a demisionat să s-a agățat și cu dinții de scaunul de premier. Cumpără, ca în obor, în viu parlamentari. Iată un om pe care îl credeam mare, care de fapt s-a dovedit mic.”, a conchis Ion Cristoiu.

Recomandarea autorului:

Ion Cristoiu: Protestul din Piața Victoriei, organizat de Ilie Bolojan, a fost doar împotriva PSD. AUR a fost menajat!

Ion Cristoiu: O noutate postdecembristă: Contraofensiva perdantului Ilie Bolojan