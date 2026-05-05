Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei

A fost o cină cu răsunet la Erevan, acolo unde a avut loc summit-ului Comunității Politice Europene (EPC). Emmanuel Macron, președintele Franței, a bifat un moment artistic live, alături de Nikol Pașinian. În timp ce interpreta o melodie, premierul Armeniei cânta la tobe. Momentul poate fi urmărit mai sus.

Luni, 4 mai 2026, în cadrul unei cine, Emmanuel Macron a interpretat live melodia La Bohème” a lui Charles Aznavour, arată Mediafax. În tot acest timp, președintele Franței a fost acompaniat de Nikol Pașinian, premierul Armeniei. Interpretarea acestei melodii nu ar fi fost întâmplătoare, deoarece Charles Aznavour a fost actor francez de origine armeană.

„Emmanuel Macron a cântat «La Bohème», acompaniat la tobe de prim-ministrul Nikol Pașinian. Cină de stat la Erevan. Muzica, în semn de prietenie”, a transmis jurnalista franceză Agnès Vahramian, autoarea postării pe X.

În cursul zilei de luni, 4 mai 2026, președintele Franței a luat parte la summitul Comunității Politice Europene (EPC). Summitul a avut loc în Armenia, la Erevan, acolo unde s-a aflat și președintele Nicușor Dan pentru reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, organizată de România.

De altfel, la summit a fost prezent și Mark Carney, premierul Canadei. Partidul premierului Armeniei, Contractul Civil, participă la alegerile parlamentare în luna iunie 2026.

Sursă foto & video: X / Agnes Vahramian