PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități"

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 15:05, Actualitate
Partidul Social Democrat critică dur votul din comisiile reunite de buget-finanțe și acuză partenerii de coaliție de blocarea voită a „Pachetului de Solidaritate”. Mesajul partidului e extrem de tăios la adresa membrilor USR și PNL, pe care îi acuză că „s-au contorsionat în fel și chip” pentru a pica inițiativa.

Într-o postare pe rețelele sociale, reprezentanții PSD afirmă că parlamentarii USR și PNL au folosit diverse tertipuri pentru a respinge ajutoarele destinate copiilor cu dizabilități și pensionarilor. Social-democrații subliniază că amendamentul a întrunit 23 de voturi „pentru”, în timp ce doar 19 parlamentari s-au exprimat „împotrivă”. Cu toate acestea, din cauza unor interpretări diferite ale regulamentului, propunerea a fost declarată respinsă.

„Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Au fost 19 voturi împotrivă, o abținere și 23 pentru Pachetul de Solidaritate al PSD. Dar USR și PNL s-au contorsionat în fel și chip până l-au picat…. Atât de rău ați ajuns… Să furați de la pensionari și copii…,” se arată în postarea pe pagina de Facebook a partidului. 

