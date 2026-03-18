PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități”

Partidul Social Democrat critică dur votul din comisiile reunite de buget-finanțe și acuză partenerii de coaliție de blocarea voită a „Pachetului de Solidaritate”. Mesajul partidului e extrem de tăios la adresa membrilor USR și PNL, pe care îi acuză că „s-au contorsionat în fel și chip” pentru a pica inițiativa.



Într-o postare pe rețelele sociale, reprezentanții PSD afirmă că parlamentarii USR și PNL au folosit diverse tertipuri pentru a respinge ajutoarele destinate copiilor cu dizabilități și pensionarilor. Social-democrații subliniază că amendamentul a întrunit 23 de voturi „pentru”, în timp ce doar 19 parlamentari s-au exprimat „împotrivă”. Cu toate acestea, din cauza unor interpretări diferite ale regulamentului, propunerea a fost declarată respinsă.